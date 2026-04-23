서인영 “100억 벌었는데…전세금까지 빼서 쇼핑”

tvN 예능프로그램 '유퀴즈 온 더 블럭' 화면 캡처

가수 서인영이 전성시 시절 100억원을 벌었을 정도로 수입이 많았는데도 중독에 가까운 쇼핑 때문에 전세금을 뺴야 하는 상황에 몰렸었다고 고백했다.

서인영은 22일 방송한 tvN 예능프로그램 '유퀴즈 온 더 블럭'에 나와 쇼핑 중독에 관해 얘기했다.

서인영은 "카드를 신나게 긁고 다녔다. 옷도 입어보지 않고 '여기부터 저기까지 다 달라'고 했을 정도였다"고 했다. 그렇게 흥청망청 쓰다 보니 어느새 잔고가 없었다고 했다.

그는 "카드값을 달라고 하면 아버지가 계속 주셨다. 어느 날 통장을 보니 잔액이 0원이더라. 세금 떼고 약 100억원을 벌었는데 그걸 거의 다 써버렸다"고 말했다.

그러면서 "아버지는 그 돈으로 건물을 샀다면 세 채는 됐을 거라고 하셨다"고 했다.

서인영은 "한 달에 마사지 비용으로만 600만원을 썼다. 주변에서 다 그렇게 쓴다고 하니까 지기 싫어서 더 과하게 소비했다"고 말했다.

이어 "한정판이라는 말만 들으면 무조건 사고, 더 크게 써야 한다는 생각에 점점 오버하게 됐다"고 했다.

과소비는 아버지와 불화로 이어졌다고 했다. 서인영은 "아버지가 '호적에서 파버린다'고 할 정도였고, 쇼핑중독이라 병원에 가야 한다는 말까지 들었다. 전세금까지 빼서 쓸 정도였다"고 말했다.

그는 "적금이나 투자도 하지 않았다. 돈이 계속 들어올 줄 알았고, 돈의 소중함을 몰랐다. 정말 개념이 없었다. 잘되고 나니까 눈에 보이는 게 없었던 것 같다"고 했다.

그러면서 "지금 생각하면 너무 철이 없었다. 그 시절의 저를 돌아보면 부끄럽고 후회가 크다"고 말했다.