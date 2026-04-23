신지, ‘진짜 사나이’ 폭로…“사전 설명 없이 단체 샤워…멘탈 나가”

신지 유튜브 채널 화면 캡처

그룹 코요태 신지가 MBC TV 예능프로그램 '진짜 사나이 300'에 출연 당시 처음 보는 부대원들과 함께 샤워를 하게 해 당황스러웠다고 고백했다.

22일 신지 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '데이트도 가족 나들이도 끝! 서울 근교 낚시+캠핑 명당 다녀왔어요!'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 영상에서 신지는 예비신랑 문원과 함께 낚시터를 찾았다. 낚시를 마친 두 사람은 스태프와 함께 식사를 했다.

삼겹살과 라면 등을 먹은 신지는 "너무 행복하다"고 말했다. 이에 제작진은 문원에게 "라면을 얼마 만에 먹느냐"고 물었고, 문원은 "두 세 달 만이다. 다이어트 때문에 못 먹었다"고 했다.

이들은 라면에 밥을 말아 라면죽까지 만들어 먹었고 PD는 "미쳤다. 이건 군대에서만 먹는 거다"고 했다.

신지가 "미안하다. 우리는 군대를 안 가봤다"고 하자 문원은 "갔다 왔잖아. 촬영하러"라며 '진짜 사나이 300'을 언급했다.

신지는 "'진짜 사나이' 찍으면서 제일 당황했던 거는 아무 설명 없이 부대에 있는 사람들이랑 진짜 똑같이 홀딱 벗고 씻어야 했던 거다"고 했다.

그러면서 "멘탈이 나갔다"고 말했다.

또 "시간 제한까지 있었다. 처음 보는 사람들 앞에서 홀딱 벗는다고 생각해봐라"고 했다.

한편 신지는 오는 5월 2일 문원과 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난해 열애 사실을 공개했으며, 이미 웨딩 촬영을 마치고 신혼집에서 생활 중인 것으로 알려졌다.