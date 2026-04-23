생계 위해 성매매 나선 주부, 동일 범죄로 기소유예 됐지만 또 범행

뉴시스

채팅 앱을 통해 성매매를 제안한 30대 여성이 집행유예 선고를 받았다.

그는 앞서 동일 범죄로 집행유예 기간 중 다시 범행을 저질렀지만 자녀가 있는 점 등이 참작돼 선처 받았다.

23일 법조계에 따르면 서울동부지법 형사9단독(이지민 판사)은 지난 9일 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반으로 기소된 A씨(37)에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고하고 보호관찰을 명령했다.

A씨는 지난해 2월 4일 오후 2시쯤 서울 성동구 일대에서 채팅 앱에 ‘지금바루~’라는 제목의 게시글을 올렸다.

이후 이를 보고 연락한 상대에게 자신의 신체 치수와 성매매 장소 및 조건 등을 제시하며 만남을 유도했다.

그러나 상대는 단속 중이던 경찰관이었다. A씨는 성매매가 벌어지기 전에 경찰에 적발됐다.

이후 A씨는 같은 해 7월, 자신의 집에서 비슷한 방식으로 범행을 반복했다. 그는 연락해온 상대에게 조건을 제시하며 다시 성매매를 유인했지만, 이 역시 경찰에 적발됐다.

A씨는 이미 같은 범죄로 3회 기소유예와 2회 벌금형 처벌을 받은 전력이 있었던 데다 징역형의 집행유예 판결까지 선고받은 상태였다.

그럼에도 그는 집행유예 기간 중 다시 범행을 저질렀고 앞선 사건으로 재판이 진행 중인 상황에서도 재판에 불출석하며 추가 범행을 이어간 것으로 조사됐다.

이 사건에 대해 재판부는 “동종 범죄로 여러 차례 처벌받았음에도 다시 범행을 저질렀으며 집행유예 기간 중 재범해 준법의식이 미약하다”고 지적했다.

다만 “A씨가 범행을 인정하고 있는 점, 6세와 1세 자녀를 양육하고 있는 점, 건강이 좋지 못한 점, 생계를 위해 범행에 이른 것으로 보이는 점 등을 참작했다”고 양형 이유를 설명했다.