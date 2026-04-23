서인영 “결혼식 1억 꽃장식 협찬…거의 숨어서 결혼”

서인영 유튜브 '개과천선 서인영' 화면 캡처

가수 서인영이 결혼식 비하인드를 공개했다.

22일 서인영 유튜브 '개과천선 서인영'에는 '후배 서인영 버르장머리 제대로 고쳐주는 이지혜 (샵 VS 쥬얼리 기싸움)'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

게스트로 출연한 방송인 이지혜는 서인영의 결혼식을 언급했다. 그는 서인영에게 "우리 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 보지 않았냐. 너 결혼한다고 꽃 이런 거 준비했을 때"라고 말했다.

서인영은 "1억원 꽃장식 말하는 거냐"고 되물었다. 이지혜는 "내가 결혼식을 못 갔다. 왜 초대 안 했냐"고 했다.

서인영은 "죄송하다. 왜냐면 거의 숨어서 결혼을 했다"고 말했다. 이지혜는 "언제 혼자 된 거냐"고 물었다.

이에 서인영은 "한 2년 됐다. 마음고생이 있었고 오래 살지 않았다. 정은 많이 없다"고 했다.

그러자 이지혜는 "사실 네가 동거한 애들이 오래됐지 결혼 생활이 오래됐냐"고 농담을 해 웃음을 자아냈다.

한편 서인영은 결혼 7개월 만인 2023년 9월 이혼을 알렸다. 그는 "한 2년 됐다. 좀 마음고생은 있었지만 오래 살진 않았다. 정은 많이 없다"며 이혼 후 심경을 전하기도 했다.