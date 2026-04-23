외국인·기관 '사자'…삼성전자·하이닉스 동반 신고가

이차전지주는 하락…코스닥 10일 만에 반락

코스피가 23일 간밤 미국 기술주 훈풍과 SK하이닉스의 역대 최대 실적을 소화하며 사상 처음 6,500선을 돌파했다.

이날 오전 9시 25분 기준 코스피는 전장보다 108.19포인트(1.69%) 오른 6,526.12를 나타내고 있다.

23일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 하고 있다. 코스피는 전 거래일(6417.93)보다 70.90포인트(1.10%) 상승한 6488.83에 개장한 직후 6500선을 넘어섰다.

지수는 지난 21일 이란 전쟁 발발 전 기록한 사상 최고치를 약 2개월 만에 경신한 뒤 이날까지 3거래일 연속 사상 최고치를 새로 썼다.

코스피는 전장보다 70.90포인트(1.10%) 오른 6,488.83으로 출발해 상승폭을 키우고 있다. 한때 6,538.72까지 오르기도 했다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 2.0원 오른 1,478.0원에 거래를 시작했다.

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 347억원, 3천89억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있다. 반면 개인은 3천264억원 매도 우위다.

외국인은 코스피200선물시장에서도 416억원 '사자'를 나타내고 있다.

간밤 뉴욕증시는 도널드 트럼프 미국 대통령이 휴전을 연장하며 낙관론이 번진 가운데 주요 기업 실적 기대감에 3대 지수가 일제히 상승했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수가 각각 1.05%, 1.64% 올라 사상 최고치를 경신했고, 다우존스30산업평균지수도 0.69% 상승했다.

장 초반에는 휴전이 무기한이 아니라 3∼5일 정도에 불과하다는 보도 영향에 시장 경계감이 커졌지만, 이후 백악관이 휴전 기한은 정해지지 않았다고 공식화하자 투자 심리가 회복됐다.

또 인공지능(AI) 관련 기업들의 호실적 기대감도 매수세를 자극했다.

엔비디아(1.31%), 마이크론테크놀로지(8.48%) 등이 오르면서 필라델피아반도체지수는 2.72% 상승했다.

이에 국내 증시도 반도체주를 중심으로 상승 압력을 받고 있다.

특히 이날 개장 전 공개된 SK하이닉스 실적이 역대 최대를 기록한 점도 매수세를 자극하는 분위기다.

이날 SK하이닉스는 올해 1분기 영업이익이 37조6천103억원으로 작년 동기 대비 405% 증가해 역대 최대를 기록했다고 공시했다.

이밖에 외국계 증권사 모건스탠리가 삼성전자와 SK하이닉스의 올해와 내년 영업이익 추정치를 대폭 상향했다는 보도가 전해진 점도 반도체주에 대한 매수세를 자극하는 모습이다.

한지영 키움증권[039490] 연구원은 "오늘 국내 증시는 반도체 등 주력 업종 중심의 미국 증시 신고가 경신, 국내 주도주 1분기 실적 기대감 등이 강세 요인으로 작용할 것"이라고 설명했다.

이어 "전날 모건스탠리가 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익 추정치를 대폭 상향한 점도 주목해볼 만하다"고 밝혔다.

시가총액 상위 종목 중 이날 역대 최대 실적을 공개한 SK하이닉스(1.39%)가 올라 역대 최고가를 또 경신했으며, 삼성전자(2.99%)도 한때 22만7천원까지 올라 52주 신고가를 새로 썼다.

아울러 현대차[005380](0.55%), 기아[000270](0.81%) 등 자동차주와 SK스퀘어[402340](1.88%), 두산에너빌리티[034020](5.09%) 등도 상승 중이다.

반면 LG에너지솔루션(-4.33%), 삼성SDI[006400](-2.88%) 등 이차전지주는 하락하고 있으며, 한화에어로스페이스[012450](-0.71%), 삼성바이오로직스[207940](-0.51%), HD현대중공업[329180](-3.28%) 등도 약세다.

코스피 업종별로 보면 건설(2.76%), 전기전자(2.43%), 정보기술(2.08%) 등이 오르고 있으며 금속(-1.28%), 운송창고(-1.29%), 종이목재(-1.32%) 등은 하락 중이다.

같은 시각 코스닥지수는 전장보다 6.10포인트(0.52%) 내린 1,175.02다.

지수는 전장보다 7.98포인트(0.68%) 상승한 1,189.10으로 출발해 오름폭을 줄이다 하락세로 돌아섰다.

코스닥지수는 이로써 10거래일 만에 내림세로 전환했다.

코스닥시장에서 외국인과 기관은 각각 1천665억원, 662억원 매도 우위를 보이고 있으며, 개인은 2천390억원 순매수 중이다.

최근 불성실공시법인으로 지정된 삼천당제약[000250](-6.95%)이 전날에 이어 급락 중이며, 에코프로[086520](-1.95%), 에코프로비엠[247540](-2.06%) 등 이차전지주도 하락하고 있다.

반면 레인보우로보틱스[277810](1.51%), 리노공업[058470] (3.91%), 에이비엘바이오[298380](1.20%), 코오롱티슈진[950160](0.90%), 리가켐바이오[141080](0.53%) 등은 상승 중이다.

<연합>