춘천 레고랜드, 어린이날 황금연휴 앞두고 ‘특별 프로모션’

레고랜드 코리아 리조트가 어린이날 황금연휴를 앞두고 24일부터 5월 5일까지 ‘어린이날 특별 프로모션’을 진행한다고 23일 밝혔다. 이 기간 야간개장과 불꽃놀이, 다채로운 공연까지 더해져 풍성한 볼거리가 가득할 예정이다.

이번 어린이날 특별 프로모션은 전국 매장 중 레고랜드에서만 누릴 수 있는 단독 혜택이다. 레고 제품 구매와 함께 최대 10만원대 풍성한 사은품을 챙길 수 있어 어린이날 선물을 가득 안고 가고자 하는 가족들에게 안성 맞춤이다.

레고랜드가 어린이날 특별 프로모션을 진행한다. 레고랜드 제공

레고랜드 내 리테일 매장에서 레고 제품을 구매한 영수증 금액을 합산해 일정 금액 이상이면 한정 사은품을 빅샵에서 증정한다.

20만원 이상 구매 시 '40765 카미노 훈련 시설', 30만원 이상 구매 시 '40757 코너 키오스크', 40만원 이상 구매 시 '40767 대형 아기 우주비행사'를 각각 받을 수 있다.

특히 50만원 이상 구매 시에는 레고랜드 코리아 입장권 2매를 추가로 증정하는 '최종 혜택'이 적용된다. 사실상 티켓 비용까지 돌려받는 셈이다. 레고 마니아 가족이라면 주목할 만하다.

사은품은 1인 1개 한정으로 소진 시까지 선착순으로 제공된다. 신제품 및 포켓몬 일부 상품은 구매 금액 합산에서 제외되므로 방문 전 확인이 필요하다.

레고랜드 연간회원권, 복합 연간회원권 고객을 위한 리테일 상품 10% 할인 특전은 변함없이 별도 적용된다. 사은품 기준 금액은 할인 후 최종 구매 가격을 기준으로 인정되므로 연간회원권 소지자라면 이번 프로모션을 더욱 알뜰하게 활용할 수 있다.

어린이날 연휴인 5월 3∙4일에는 야간개장이 진행된다. 오후 9시부터 10시까지 운영된다. 오후 8시 30분에는 레고랜드 전역에서 누구나 즐길 수 있는 불꽃놀이가 펼쳐질 예정이다.

낮 동안의 닌자고 체험에 더해 화려한 불꽃놀이로 연휴의 밤을 마무리할 수 있어 가족 방문객들의 기대를 모은다. 브릭스트릿 광장에서는 '휩 어라운드 댄스파티'와 닌자 테마 공연 '세레모니 오브 닌자' 등 화려한 공연도 예정되어 있어 어린이들의 눈길을 사로잡을 볼거리가 연휴 내내 이어질 전망이다.

어린이날 연휴 입장권을 구매할 수 있는 '레고랜드 럭키즈 플래시 세일'도 함께 운영된다. 이번 어린이날 특별 프로모션에 대한 자세한 내용은 레고랜드 코리아 리조트 공식 웹사이트 및 소셜 미디어 채널에서 확인할 수 있다.