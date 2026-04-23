류진, BTS 진·뷔 닮은 두 아들 공개 "연예계 관심 있어"

배우 류진이 두 아들의 근황을 전했다.

22일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 류진, 기태영, 럭키, 송하빈이 출연했다.

배우 류진이 두 아들의 근황을 전했다. MBC '라디오스타' 캡처

이날 류진은 "제가 유튜브를 할 생각이 없었다. 과거 '아빠 어디가'를 하면서 아이들 모습 자료들이 남아 있는 게 좋았다. 아이들 성장 과정을 담기 위해 유튜브를 시작했다"고 했다.

그는 "처음에는 아이들도 재미있어하고 말을 잘 들었다"라면서 "근데 조금씩 크니까 '왜 이거 찍어야 하냐'라고 하더라. 나도 말을 안 들으니까 힘들더라. 힘들어서 5년 방치했다. 그동안 아이들 사춘기가 시작됐다"고 했다.

류진은 유튜브를 다시 시작해 아이들이 나온 영상이 100만 조회수를 돌파했다고 전했다. 그는 "아이들은 뒷모습 살짝 나왔다. 5년 쉬는 동안 아이들 근황이 궁금했던 것 같다"라고 했다.

류진은 "애들이 처음에 조금 조금 출연하다가 이번에 멈춘 동안 '촬영 더는 하고 싶지 않다'고 하더라. 그러니까 저도 딜을 하게 되더라. '출연료 얼마 주겠다. 조회수 얼마당 해서 계산해서 주겠다'고 했다"고 설명했다.

김구라가 "철저한 러닝개런티"라고 하자, 류진은 "그게 효과가 크다. 둘째는 제가 얘기도 안 꺼냈는데 '아빠 촬영 언제 해요"라고 묻더라"고 했다.

또한 류진은 "댓글을 볼 때마다 속상하다. 조회수 잘 나온 거 보면 둘째 찬호가 출연한 콘텐츠다. 댓글 내용 대부분이 찬호 이야기다. '찬호만 나오게 할 수 없냐. 왜 아빠를 찍냐'고 하더라"라며 속상한 마음을 토로했다.

이어 그는 "'누구 닮았다'라는 이야기가 많다. BTS 진, 뷔 닮았다는 이야기도 많이 하시더라. 최근에는 투어스 도훈도 닮았다더라"고 자랑했다.

류진은 아이들이 연예계에 관심이 없냐는 질문에 "관심이 없을 수는 없는 것 같다"라고 답했다.

그는 "첫째는 올해 대학교에 진학했다. 버클리 음대에 음악 비즈니스 전공으로 입학을 했다"라면서 "늦은 시간까지 작곡을 하더라. 들어봤더니 제법 비트가 괜찮더라"라고 했다.

<뉴시스>