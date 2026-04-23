국힘, 경주시장 등 경북 14곳 기초단체장 후보 공천 확정 [6·3의 선택]

경주시장 주낙영·영덕군수 조주홍·울진군수 손병복 후보 확정 등

국민의힘 경북도당 공천관리위원회는 22일 경주 등 경선이 진행된 경북 기초단체장 13개 선거구 등 모두 14곳의 후보 공천을 확정했다고 23일 밝혔다.

공천이 확정된 후보는 선거구별(가나다순)로 ▲경주시장 주낙영 현 시장 ▲영양군수 오도창 현 군수 ▲봉화군수 최기영 경북도당 부위원장 ▲영천시장 김병삼 전 영천시 부시장 ▲청도군수 김하수 현 군수 ▲상주시장 안재민 국민의힘 수석부대변인 ▲문경시장 김학홍 전 경북도 행정부지사 ▲의성군수 최유철 전 의성군의회 의장 ▲청송군수 윤경희 현 군수 ▲영덕군수 조주홍 전 국회부의장 선임비서관 ▲울진군수 손병복 현 군수 ▲성주군수 정영길 경북도의원 ▲칠곡군수 김재욱 현 군수다.

사진=연합뉴스

이와 함께 도당 공관위는 고령군수에 이남철 현 군수를 단수 추천했다.

영주시장 선거구에서는 송명달 전 해양수산부 차관, 황병직 전 경북도의원이 예비경선을 통과해 본경선을 치른다.

앞서 도당 공관위는 김병수 전 울릉군수, 배낙호 김천시장, 김장호 구미시장, 조현일 경산시장을 단수 후보로 각각 공천했다.

경북 기초단체장 선거구 가운데 안동시장과 예천군수 공천은 아직 결정되지 않았다.

한편 이날 김천시가 선거구와 김천시다 선거구에 기초의원 후보자가 단수 추천되기도 했다.