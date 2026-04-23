인천환경공단, 영종 실개천 유지용수 공급 물순환 도시 조성

인천환경공단이 도심 속 작은 개천에 활기찬 생명을 불어넣고 있다. 인천환경공단은 동절기 동안 멈췄던 영종하늘도시 자연형 실개천의 시설·환경 정비가 완료됐다고 23일 밝혔다. B-1 구역의 유지용수 공급이 재개되며 정상 운영에 들어갔다.

이곳은 영종국제도시에서 발생하는 하수처리수를 고도 정화해 재이용 중인 친환경 수자원 활용 인프라다. 공단은 방류수를 자외선(UV) 램프 살균과 오존 처리 등 재처리 공정을 거쳐 실개천에 보낸다. 물이 흐르는 도심에 휴식공간을 조성해 지역 주민들의 삶의 질 향상까지 꾀한다.

이번 B-1 구역은 총길이 3.56㎞, 시간당 최대 225㎥, 일일 최대 5400㎥ 규모의 유지용수가 공급된다. 운북사업소(송산지소)는 설비 점검과 보수 상황 발생 시 사전 안내로 안정성을 지속적으로 확보할 계획이다. 이외 사업소는 유휴부지에 주말농장과 체육시설 등 을 선보여 사회와의 상생에도 기여 중이다.

김성훈 인천환경공단 이사장은 “원활한 실개천 용수 공급으로 시민들에게 쾌적한 수변 환경을 선보이겠다”며 “지속가능한 물순환 도시 만들기에 기여해 신뢰받는 환경전문 공기업으로 최선을 다하겠다”고 말했다.