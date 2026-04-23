문근영, 10년간 매니저였던 할머니 추억…“촬영장에서 밥 해주셨다”

배우 문근영이 어린 시절을 함께한 할머니와의 기억을 전했다.

문근영은 22일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연, 데뷔 초부터 약 10년간 매니저 역할을 맡아준 할머니에 대한 이야기를 꺼냈다. 그는 공무원인 부모를 대신해 할머니와 많은 시간을 보냈고. 촬영장에서도 늘 함께였다고 말했다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 캡처

다만 할머니는 현장에서 존재를 드러내지 않으려 노력했다. 문근영은 “감독님이나 스태프들이 불편해할까 봐 일부러 멀리 떨어져 계셨다”며 “촬영이 끝나면 조용히 현장을 정리하기도 하셨다”고 회상했다.

또한 할머니는 코펠과 냄비, 쌀 등을 직접 챙겨다니며 촬영장마다 식사를 준비했다. 문근영은 “촬영이 끝나면 바로 밥을 해주셨다. 시간이 없을 때는 촬영 중에 미리 준비해두셨다”고 말했다. 스태프들의 생일에는 미역국을 끓여주기도 했다는 일화도 전했다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 캡처

문근영은 “김해숙 선배님이 ‘그때 할머니가 끓여주시던 라면을 아직도 잊지 못한다’는 말씀을 하셨다”고 덧붙였다.

아울러 문근영은 할머니가 자신의 생활 전반에 걸쳐 영향을 준 존재였다고 말했다. 평소 책을 즐겨 읽던 할머니는 문근영에게도 독서를 권했고 ‘빈수레가 요란하다’는 말을 자주 했다. 문근영은 “속을 채워야 한다는 뜻이었다. 자만하지 말라는 의미”라고 설명했다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 캡처

이어 “인기를 얻고 많은 관심을 받을 때도 ‘이건 네 것이 아닐 수도 있다. 잠시 머물다 갈 수 있다’고 하셨다”며 “그 말 덕분에 기부를 시작하게 됐다”고 밝혔다.

문근영의 할머니는 드라마 ‘바람의 화원’까지 매니저를 맡았고, 3년 전에 세상을 떠났다. 방송에서 문근영은 “할머니께 부끄럽지 않도록 잘 살아볼 테니 하늘에서도 지켜봐 달라. 많이 보고 싶다. 사랑한다”고 안부를 전했다.