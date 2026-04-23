문근영, 10년간 매니저였던 할머니 추억…“촬영장에서 밥 해주셨다”

배우 문근영이 어린 시절을 함께한 할머니와의 기억을 전했다.
문근영은 22일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연, 데뷔 초부터 약 10년간 매니저 역할을 맡아준 할머니에 대한 이야기를 꺼냈다. 그는 공무원인 부모를 대신해 할머니와 많은 시간을 보냈고. 촬영장에서도 늘 함께였다고 말했다.
다만 할머니는 현장에서 존재를 드러내지 않으려 노력했다. 문근영은 “감독님이나 스태프들이 불편해할까 봐 일부러 멀리 떨어져 계셨다”며 “촬영이 끝나면 조용히 현장을 정리하기도 하셨다”고 회상했다.
또한 할머니는 코펠과 냄비, 쌀 등을 직접 챙겨다니며 촬영장마다 식사를 준비했다. 문근영은 “촬영이 끝나면 바로 밥을 해주셨다. 시간이 없을 때는 촬영 중에 미리 준비해두셨다”고 말했다. 스태프들의 생일에는 미역국을 끓여주기도 했다는 일화도 전했다.
문근영은 “김해숙 선배님이 ‘그때 할머니가 끓여주시던 라면을 아직도 잊지 못한다’는 말씀을 하셨다”고 덧붙였다.
아울러 문근영은 할머니가 자신의 생활 전반에 걸쳐 영향을 준 존재였다고 말했다. 평소 책을 즐겨 읽던 할머니는 문근영에게도 독서를 권했고 ‘빈수레가 요란하다’는 말을 자주 했다. 문근영은 “속을 채워야 한다는 뜻이었다. 자만하지 말라는 의미”라고 설명했다.
이어 “인기를 얻고 많은 관심을 받을 때도 ‘이건 네 것이 아닐 수도 있다. 잠시 머물다 갈 수 있다’고 하셨다”며 “그 말 덕분에 기부를 시작하게 됐다”고 밝혔다.
문근영의 할머니는 드라마 ‘바람의 화원’까지 매니저를 맡았고, 3년 전에 세상을 떠났다. 방송에서 문근영은 “할머니께 부끄럽지 않도록 잘 살아볼 테니 하늘에서도 지켜봐 달라. 많이 보고 싶다. 사랑한다”고 안부를 전했다.