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장동혁 “해당행위 땐 후보 교체”… 지선 앞 강경 대응

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박미영·변세현 기자
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국민의힘 장동혁 대표가 23일 “해당 행위에 대해서는 강력한 조치를 취하겠다”고 밝혔다. 6·3 지방선거를 40여일 앞두고 장 대표를 향한 비판과 거리두기 움직임이 확산되며 당내 분위기가 어수선한 가운데, 기강 다잡기에 나선 것으로 풀이된다.

 

장 대표는 이날 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다”며 이같이 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스
장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

그는 “이제는 더불어민주당과 민주당 후보와 싸워야 할 시간”이라며 “상대를 제대로 식별하고 싸워야 할 때”라고 강조했다. 이어 해당 행위의 주체가 후보자일 경우 “후보 교체도 불사하겠다”고 밝혔다.

 

장 대표는 또 본격적인 선거대책위원회 체제 전환을 위해 시도당별 선대위 구성을 지시했다고 전했다. 그는 “광역단체장 후보가 결정된 지역은 시도당과 후보자가 협의해 선대위를 구성하도록 했다”며 “공천 마무리 상황을 보면서 중앙선대위도 구성하겠다”고 덧붙였다.

 

최근 장 대표 체제를 향한 비판은 거세지고 있다. 전날 강원 양양을 찾은 장 대표를 향해 김진태 강원도지사는 “결자해지가 필요하다”며 사실상 사퇴를 요구했다. 앞서 지난 6일 인천에서 열린 현장 최고위원회의에서도 5선 중진 윤상현 의원이 “수도권 민심은 빙하기 그 자체”라며 “지도부가 결단해야 한다”고 촉구한 바 있다. 주요 지역 후보들은 독자적인 선대위 구성에 속도를 내면서 ‘장동혁 패싱론’이 확산하고 있다.

 

장 대표의 이번 발언이 부산 북구갑 출마에 나선 한동훈 전 대표와 친한(친한동훈)계를 겨냥한 발언이라는 해석도 나온다. 장 대표는 지난 20일 8박 10일간의 방미 일정을 마치고 귀국한 뒤, 한 전 대표의 부산 북구갑 보궐선거 지원 의사를 밝힌 진종오 의원에 대해 당 차원의 진상 파악을 지시했다. 진 의원은 이날 SBS 라디오에서 “부산에 왜 집을 구했는지 소명하라는 요구를 받아 전날 소명서를 제출했다”고 밝혔다.

 

친한계인 배현진 의원은 페이스북을 통해 “장동혁 대표가 말하는 해당 행위가 ‘장동혁 오지 말라’는 것이냐”며 “후보들을 겁박하는 것 아니냐. 차라리 미국에 가 있으라”고 비판했다.

박미영 기자

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