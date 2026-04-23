트럼프 휴전연장 직전 6천억 유가베팅…벌써 4번째 수상한 거래

트럼프 발표 직전 유가선물 무더기 매도…발표후 100달러→96달러 급락

도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 휴전 연장을 전격 발표하기 직전 투자 시장에서 원유 가격 하락에 또다시 대규모 베팅이 몰린 것으로 드러났다.



22일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 트럼프 대통령이 21일 휴전 연장을 발표하기 불과 15분 전 트레이더들은 브렌트유 선물 4천260계약을 매도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

당시 브렌트 선물 가격 기준으로 4억3천만달러(6천300억원)어치에 해당하며, 유가 하락을 노린 대규모 방향성 베팅이었다.



로이터 통신은 이번 베팅이 정산가(종가) 이후 거래량이 극히 적은 시간대에 이뤄졌다는 점에 주목하며 '수상한 거래' 가능성을 지적했다.



런던증권거래소그룹(LSEG) 데이터에 따르면 이번 베팅이 이뤄지기 직전 브렌트유 선물은 배럴당 100.91달러에서 100.66달러로 소폭 하락했다가 휴전 연장 발표 직후 96.83달러로 급락했다.



휴전 연장 발표 직전 유가 하락에 돈을 건 트레이더들이 엄청난 수익을 올렸을 것으로 짐작해 볼 수 있는 대목이다.



대이란 전쟁 개시 이후 유가 급변을 겨냥한 수상한 거래는 이번이 네 번째로, 이달 들어서만 세 차례나 발생했다. 금액 기준으로 이달 베팅 총액은 모두 21억달러, 지난달은 5억달러에 이른다고 로이터는 전했다.



앞서 트럼프 대통령이 지난달 23일 이란 전력 인프라에 대한 공격을 연기한다고 발표하기 15분 전 트레이더들은 유가 하락에 5억달러어치를 베팅했다.



이달 7일에는 트럼프 대통령이 2주간 휴전을 발표하기 불과 몇 시간 전에 9억5천만달러 원유 선물을 매도했다.



지난 17일 아바스 아라그치 이란 외무장관이 엑스(X·옛 트위터)를 통해 호르무즈 해협 항해를 허용한다는 방침을 발표하기 약 20분 전 트레이더들은 유가 하락에 7억6천만달러를 베팅했다.



트럼프 대통령 등의 입을 통해 전황의 결정적 변화가 공개되기 직전 수상한 거래가 반복되면서 일각에선 내부 정보의 유출 가능성을 의심하고 있다.



현재 미국 감독 당국인 상품선물거래위원회(CFTC)는 지난달 23일과 이달 7일 베팅을 포함한 일련의 석유 선물 이상 거래를 조사 중이다.

<연합>