레미콘, 담장 뚫고 5ｍ 옹벽 아래 추락…주차 차량 8대 파손

브레이크 고장 추정…운전자 경상, 추가 인명피해는 없어

전남 여수의 한 도로를 달리던 레미콘 차량이 담장을 뚫고 5ｍ 아래 아파트 주차장으로 추락하는 사고가 발생했다. 차량 여러 대가 파손됐지만 다행히 추가 인명 피해는 없었다.

23일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오전 9시18분쯤 여수시 선원동 한 경사진 도로에서 레미콘 차량이 통제력을 잃고 옹벽 아래로 떨어졌다.

23일 오전 전남 여수시 선원동 한 아파트 지상 주차장으로 레미콘 차량이 추락해 있다. 전남소방본부 제공

사고는 레미콘 차량의 브레이크가 제대로 작동하지 않으면서 시작된 것으로 추정된다. 운전기사 A(50대)씨는 속도를 줄이기 위해 우회전을 시도하는 과정에서 도로에 주차된 차량 3대를 잇따라 들이받았고, 이후 도로 담장을 뚫고 5ｍ 아래 아파트 지상 주차장으로 추락했다.

이 과정에서 주차장에 있던 차량 3대가 레미콘에 직접 덮쳤고, 파편이 튀면서 주변 차량 2대도 추가로 파손돼 총 8대가 직·간접 피해를 입었다.

운전자 A씨는 경상을 입고 소방당국에 의해 병원으로 이송됐으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 사고 당시 주차장에 사람이 없고 차량 탑승자도 없어 추가 인명 피해는 발생하지 않았다.

경찰은 브레이크 고장 여부 등 운전자 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.