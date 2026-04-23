전국 ‘빵덕후’ 모여라…문경 점촌점빵길 빵 축제 개최

이번 주말은 문경으로 ‘빵지순례’

고소한 빵 향기에 눈이 번쩍

박서진 공연부터 브레드이발소까지

경북 문경의 원도심인 점촌점빵길이 달콤한 디저트와 고소한 빵 향기로 가득찬다.

문경시는 24~26일 사흘간 점촌점빵길 일원에서 ‘제2회 점촌점빵길 빵 축제’를 개최한다고 23일 밝혔다. 올해 축제는 지역 소상공인에게 활력을 불어넣고, 문경을 찾는 관광객들에게 차별화된 미식 경험을 제공하기 위해 더욱 풍성한 프로그램으로 기획했다.

문경의 빵집서 손님들이 빵을 고르고 있다. 문경시 제공

축제의 막이 오르는 24일에는 점촌점빵길 내 마련된 메인무대에서 화려한 개막식을 즐길 수 있다. 축제의 시작을 알리는 이색적인 개막 퍼포먼스와 함께 인기가수의 축하 공연이 펼쳐져 현장의 열기를 더할 예정이다. 시민들의 개성과 감각을 엿볼 수 있는 ‘패션왕을 찾아라’ 예선전이 첫날부터 진행되어 방문객들에게 색다른 볼거리를 선사한다.

축제 이튿날인 25일은 가족 단위 방문객들을 위한 맞춤형 콘텐츠가 주를 이룬다. 어린이에게 인기를 끌고 있는 애니메이션 ‘브레드이발소’를 재구성한 뮤지컬 공연이 무대에 올라 동심을 사로잡을 예정이다. 여기에 소상공인이 참여하는 ‘소상공인 페스타’가 함께 열려 지역 상권의 우수한 제품들을 한자리에서 만나볼 수 있는 상생의 장을 마련한다.

축제의 마지막 날인 26일에는 화려한 음악의 향연이 대미를 장식한다. 문경 홍보대사로 활동하며 사랑을 받고 있는 가수 박서진을 비롯해 국내 정상급 가수들이 대거 출연하는 ‘점촌점빵길 스타(STAR) 콘서트’가 관광객을 기다리고 있다.

축제의 주인공인 빵에 대한 기대감 역시 높다. 행사 기간 동안 점촌점빵길 일대에는 문경 지역의 특색 있는 베이커리는 물론 전국 각지에서 명성을 떨치고 있는 유명 업체들이 참여해 다채로운 빵과 디저트를 선보인다. 방문객들은 전국의 다양한 빵을 한곳에서 맛보는 특별한 미식 여행을 즐길 수 있고, 점촌점빵길 내 골목 상점들과 연계한 다양한 이벤트에도 참여할 수 있다.

이동욱 문경시장 권한대행은 “점촌점빵길 빵 축제가 지역 경제 활성화의 마중물이 되길 바란다”며 “많은 시민과 관광객이 참여해 문경의 맛과 정취를 만끽하고 성공적인 축제로 거듭날 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.