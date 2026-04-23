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박명수 "개그맨 군기 심각…인사 성의 없다고 두들겨 맞아"

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개그맨 박명수가 과거 자신이 겪었던 군기 문화를 언급했다.

 

23일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서는 '나의 소심한 반항'을 주제로 소신 발언을 하는 코너가 진행됐다.

 

박명수. 인스타그램 갈무리
박명수. 인스타그램 갈무리

이날 한 청취자는 "회사에서 하는 최대 복수이자 반항은 미운 상사가 걸어올 때 핸드폰 보는 척하면서 인사를 안 한다"고 사연을 남겼다.

 

이에 박명수는 "그 앞에 있는 그분은 알 거다. '너 한번 두고 보자' 그러는 경우가 있다"고 말했다.

 

그는 "개그맨들은 군기가 심해서 인사를 해도 '너 안해?'라며 두들겨 맞은 적이 있다. 인사했는데 성의 없이 했다는 거다"고 했다.

 

박명수는 "눈을 마주치고 알아보게 해야 된다고 하더라. 한 번은 (선배가) 잡아당겨서 인사한 적이 있다. 전 맞진 않았다. 오히려 귀엽다고 했던 기억이 난다"고 말했다.

 

이현이는 모델계도 군기가 세다며 "저는 반항을 했다. 일부러 조용한 분위기에서 활기차게 '안녕하세요'라고 했다. 그 분이 민망하도록"라고 밝혔다.

 

이를 듣던 박명수는 "장윤주가 선배 아니냐"고 물었고, 이현이는 "한참 선배다. 윤주 언니는 너무 잘해줬다. 재밌었다. 동생들을 웃겨줬다"고 전했다.

<뉴시스>

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