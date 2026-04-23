청계천, ‘책읽는 맑은 냇가’ 운영 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

세계 책과 저작권의 날을 맞아 청계천의 ‘책읽는 맑은 냇가’가 개장한 23일 서울 청계천에서 시민과 관광객들이 독서를 하고 있다.

서울시는 5월1∼5일 책읽는 서울광장, 2∼5일 DDP 미니 야외 도서관을 특별 운영한다. 이에 앞서 광화문광장의 ‘광화문 책마당’과 청계천의 ‘책읽는 맑은 냇가’가 세계 책과 저작권의 날인 23일 개장한다. 책읽는 서울광장에선 어린이날을 기념해 가족 친화형 공연·체험 프로그램이 진행된다. 가족끼리 디지털 기기를 끄고 독서에 몰입하는 ‘가족 책멍’, 육아 일기 ‘썬데이 파더스 클럽’ 강혁진 작가의 육아 토크 콘서트, 마술과 발레, 인형극, 퓨전 국악 등 다양한 공연과 이벤트가 준비돼 있다.

아울러 시는 다음 달부터 매주 일요일 외국인 관광객을 대상으로 서울 야외 도서관 3개 거점인 책읽는 서울광장과 광화문 책마당, 책읽는 맑은 냇가를 연결한 ‘서울 야외 도서관 투어’를 운영한다.