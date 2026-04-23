하중환 대구시의원, ‘가정 밖 청소년’ 자립정착금 지원 근거 마련

대구시의회가 복지 사각지대에 놓여있던 ‘가정 밖 청소년’들의 안정적인 사회 안착을 위해 제도 개선에 나섰다. 소관 부처가 다르다는 이유로 아동복지시설 퇴소생보다 적은 지원을 받아온 이들의 차별을 해소하겠다는 취지다.

하중환 대구시의원. 대구시의회 제공

대구시의회는 하중환 의원(달성군)이 제324회 임시회에서 ‘대구시 가정 밖 청소년 보호 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안’을 대표 발의했다고 23일 밝혔다.

현재 시설을 퇴소해 자립을 시작하는 청소년은 소관 부처에 따라 ‘자립준비청년(보건복지부)’과 ‘가정 밖 청소년(여성가족부)’으로 나뉜다. 두 집단 모두 일정 요건을 갖추면 5년간 월 50만 원의 자립수당을 받지만, 초기 정착금에서 큰 차이가 발생해왔다.

자립준비청년은 1000만원 이상의 자립정착금을 지원받는 반면, 청소년복지시설을 퇴소한 가정 밖 청소년은 지자체 재량에 따라 지원 여부가 결정된다. 대구를 포함한 상당수 지자체는 그간 별도의 정착금을 지원하지 않아 가정 밖 청소년들이 홀로서기 과정에서 상대적으로 큰 경제적 고통을 겪어왔다.

하 의원은 “시설의 유형과 부처가 다르다는 이유로 청소년들의 자립 출발선이 달라서야 되겠느냐”며 “가정 밖 청소년들이 퇴소 후 실질적인 도움을 받을 수 있도록 제도적 근거를 마련하는 것이 이번 개정안의 핵심”이라고 설명했다.

개정안에는 △상위법령에 따른 청소년복지시설 범위 확대 △시설 퇴소 청소년에 대한 자립정착금 등 지원 근거 명시 △지원 사업 수탁기관 범위 확대 등이 담겼다. 특히 자립정착금 지원 근거가 신설됨에 따라 지역 가정 밖 청소년들도 자립 초기 안정적인 주거와 생활 기반을 마련할 수 있을 것으로 보인다.

하 의원은 “이번 조례 개정을 통해 사각지대에 놓인 가정 밖 청소년들이 보다 안정적으로 사회에 정착할 수 있는 기반이 마련되길 기대한다”고 강조했다.

해당 조례 개정안은 30일 본회의에서 최종 의결항 예정이다.