96년생: 기본적인것 부터 먼저 해결하자. 84년생: 욕망이 화를 부를 운으로 자제하라. 72년생: 감각적인 것에 지나치게 의존말라. 60년생: 서류나문서에 한번 검토해 보자. 48년생: 현재일에 소신껏 행하는게 좋다. 36년생: 적을 알고 나를 알고 행동하자.

97년생: 이성관계에 고민하는 운이다. 85년생: 기본 틀을 변화하거나 확장하지 마라. 73년생: 과거일에 벗어나는 것이 시급하다. 61년생: 선심은 좋지만 분수를 알자. 49년생: 다음을 위하여 오늘을 투자하라. 37년생: 마음을 비우면 복이 절로온다.

98년생: 고정관념에서 얽매이지 말자. 86년생; 선택의 기로에선 안정을 택하라. 74년생: 이루고야 말겠다는 정신력이 필요. 62년생: 인간관계를 잘하자. 50년생: 과신하지 말고 정도를 택하자. 38년생: 일을 일부러 사서 고민한다.

99년생: 좋은 운이 다가오니 조급해 마라. 87년생: 가식적이라도 웃음을 가까이 하라. 75년생: 운전자는 차를 조심하자. 63년생: 처음부터 금전거래는 불리하다. 51년생: 집안 일로 가족간에 대화가 필요하다. 39년생: 자기생각만 주장하면 곤란하다.

00년생: 감당하기 어려운 부작용이 따를 수 있다. 88년생: 너그럽게 이해하고 수용해 보라. 76년생: 서류에 큰 착오가 없도록 집중하자. 64년생: 과거 알던 이성에게 통신이 온다. 52년생: 모자란 것이 넘치는 것보다 좋다. 40년생: 건강을 점검하는 시기다. 28년생: 생활 패턴이 흐트러지기 쉽다.

01년생: 지나치게 규제하면 발전이 없다. 89년생: 항시 의외의 복병을 경계해야 함. 77년생: 판매나 매매에 좋은 운이다. 65년생: 광고나 선전물에 효과가 크다. 53년생: 이성을 멀리하자 불화가 온다. 41년생: 사소한 것에 큰 의미를 부여하지 말자. 29년생: 일보 양보하면 모든 유익하다.

02년생: 일시에 해결되는 만사형통 운이다. 90년생: 두드리면 의외로 쉽게 열릴 운. 78년생: 이동이나 변화에 불리한 운이다. 66년생: 오락이나 투자에 손실이 온다. 54년생: 재물의 움직임이 좋치않는 운이디. 42년생: 득보다 실이 많으니 안타깝다. 30년생: 일에 어려운 제의가 온다.

03년생: 못마땅함이 있더라도 스스로 기분전환해보라. 91년생: 지금은 투자, 투기할 때가 아니다. 79년생: 오해받을 소지가 있는 행위는 자제하자. 67년생: 금전문제는 윗사람과 상의하자. 55년생: 타인을 존중하며 말하는 것이 좋겠다. 43년생: 가족중에 건강으로 신경이 쓰인다. 31년생: 가족간에 대화에 신경을 쓰자.

04년생: 힘차게 밀고 나가야 소기의 성과를 이룰 수 있다. 92년생: 목표달성하려면 이번이 기회다. 80년생: 적색의복 입고 이성을 만나면 혜여진다. 68년생: 동북방으로 움직이면 이익이 온다. 56년생: 현재일은 실속이 없으니 포기하라. 44년생: 늘 해오던 일도 검토 한번하자. 32년생: 결과에 만족하고 감사하라.

05년생: 발전을 위하여 과감한 변화가 필요하다. 93년생: 거듭 확인하는데 게으르지 마라. 81년생: 원하던 이성이 나타나는 운이다. 69년생: 노력에 대한 최고의 대우를 받는다. 57년생: 선택할 여유도 없이 한길만 가자. 45년생: 금전문제 해결은 직접 나서라. 33년생: 좋은 통신이나 경사가 있다.

06년생: 변동, 변화에 좋은 시기다. 94년생: 기동력을 살려서 과감히 대시해 보라. 82년생: 편안한 것 원하지만 현실은 그렇지 않다. 70년생: 동서방에서 좋은 소식이 온다. 58년생: 낚시줄을 던지지만 고기는 없다. 46년생: 잠깐 웃고 잠깐 찌푸리는 운세다. 34년생: 타인과 합리적인 관계를 갖자.

95년생: 미리 충분히 상대를 살피고 거래하라. 83년생: 자신의 입지를 한층 강화시켜라. 71년생: 너무 나서거나 목소리를 높이지 말자. 59년생: 방법론에 치우치면 성과가 없다. 47년생: 주변정리는 가능하면 빨리하자. 35년생: 부부의 일로 인해 불화하기 쉽다.

백운철학원