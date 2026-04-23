구윤철·신현송 첫 회동 “재정·통화 조화”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽)과 신현송 한국은행 총재가 23일 서울 중구 은행회관에서 열린 조찬회동에서 만나 악수하고 있다. 이날 만남은 신 총재가 21일 취임하고 이틀 만에 열렸다. 구 부총리와 신 총재는 중동 전쟁 지속에 따른 고유가 등으로 경기 하방 및 물가 상승 위험이 높아지고 있는 만큼 경제 상황에 대한 면밀한 점검을 바탕으로 재정정책과 통화정책을 조화롭게 운용해 나가기로 뜻을 모았다.

<뉴스1>