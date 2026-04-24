[경제 단신] ‘무신사 메가스토어 성수’ 그랜드 오픈 외

‘무신사 메가스토어 성수’ 그랜드 오픈

무신사가 24일 서울 성수동에 단일 매장 기준 국내 최대 규모의 오프라인 패션 및 뷰티 스토어인 ‘무신사 메가스토어 성수’(사진)를 공식 오픈한다. 매장 규모는 483㎡(약 146평)로 뷰티 브랜드 500여개가 입점한다. 무신사는 무신사 메가스토어 성수 개장을 기념해 최대 80% 할인 혜택을 제공하는 ‘온&오프 페스티벌’을 다음 달 3일까지 진행한다. 무신사 관계자는 “무신사 메가스토어 성수는 단순한 판매 매장을 넘어 무신사가 지향하는 패션과 뷰티의 정수를 담은 오프라인의 정점이 될 것”이라고 말했다.

CJ ‘온스타일이 악마를 입다’ 캠페인

CJ온스타일은 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 29일 개봉하는 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’를 모티프로 한 브랜딩 캠페인(사진)을 진행한다고 23일 밝혔다. ‘올여름, 온스타일이 악마를 입다’를 주제로 한 이번 캠페인은 CJ온스타일 플랫폼 핵심 고객층인 30∼40대 여성과 영화 팬덤을 겨냥한 고객층이 맞닿아 있다는 점에 주목해 기획됐다. 유인나, 기은세 등 모바일 라이브 인기 방송인들이 참여해 영화 속 상징적인 장면과 스타일링을 재해석하고, 캠페인 기간에 맞춰 패션모델 겸 방송인 송해나의 신규 패션 지식재산권(IP)도 선보인다.

네이버·엔비디아 AI 모델 협력 논의



네이버는 23일 브라이언 카탄자로 엔비디아 응용연구 총괄 부사장과 성낙호 네이버클라우드 하이퍼스케일AI 총괄이 전날 경기 성남시 ‘네이버 1784’ 사옥에서 만나 엔비디아의 차세대 개방형 AI 생태계인 ‘네모트론’의 국내 확산과 네이버클라우드의 ‘하이퍼클로바X’ 후속 모델 고도화를 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 카탄자로 부사장은 네모트론 생태계 확장을 위한 파트너십과 기술 시너지를 강조했다고 한다. 네이버클라우드 관계자는 “공동 개발자로서 한국인의 특성과 문화적 맥락이 AI 모델에 정확히 투영되도록 지원했다”며 “이번 협력을 기반으로 AI 모델의 고도화 작업에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.