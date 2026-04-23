[부고] 전병남씨 별세 외

▲전병남씨(전 황지중학교장) 별세, 전수진(전 SBS미디어넷 엔터채널 대표)·현진씨(방송작가) 부친상, 김성호(바텍이우홀딩스 경영지원실장)·홍창수씨(대구대 교수) 장인상=23일 신촌세브란스병원 발인 25일 오전 6시20분 (02)2227-7500
▲조영해씨 별세, 조대희(SK증권 대구금융센터장)·성희·진희·연우씨 부친상, 권민정씨 시부상, 이종영씨 장인상=22일 대구가톨릭대학교병원 발인 25일 오전 9시 (053)650-4444
▲전병남씨(전 황지중학교장) 별세, 전수진(전 SBS미디어넷 엔터채널 대표)·현진씨(방송작가) 부친상, 김성호(바텍이우홀딩스 경영지원실장)·홍창수씨(대구대 교수) 장인상=23일 신촌세브란스병원 발인 25일 오전 6시20분 (02)2227-7500
▲조영해씨 별세, 조대희(SK증권 대구금융센터장)·성희·진희·연우씨 부친상, 권민정씨 시부상, 이종영씨 장인상=22일 대구가톨릭대학교병원 발인 25일 오전 9시 (053)650-4444
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