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메이저리그 출신 최지만 …시민구단 울산에서 뛴다

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송용준 선임기자
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이르면 다음주 계약 마무리

미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 뛰었던 최지만(34·사진)이 프로야구 시민구단 울산 웨일즈에 입단한다.

 

장원진 울산 감독은 “최지만이 최근 울산 구단 입단에 합의했다는 보고를 받았다”고 전했다. 이르면 다음 주 계약을 마무리할 예정인 최지만은 현재 몸 상태가 당장 경기에 나설 수준은 아니어서 시간을 두고 출전 일정을 조율할 전망이다.

 

동산고 출신 최지만은 2010년 시애틀 매리너스 소속으로 프로 생활을 시작해 2016년 로스앤젤레스 에인절스에서 MLB에 데뷔해 2023년까지 정규시즌 총 525경기에서 타율 0.234, 67홈런, 238타점을 기록했다. 탬파베이 레이스에서 뛴 2020년엔 한국인 타자 최초로 월드시리즈 무대를 밟았다.

 

마이너리그를 거쳐 한국으로 돌아온 최지만은 지난해 5월 사회복무요원으로 입대했고 그해 8월 말 무릎 부상으로 조기 전역했다. 최지만은 한국야구위원회(KBO) 해외파 규정에 따른 2년 유예기간이 다음 달 만료됨에 따라 올해 열리는 KBO 신인드래프트에 참여할 수 있다.

 

최지만은 올 시즌 울산에서 뛰면서 KBO리그 구단들에 경쟁력을 입증한 뒤 드래프트에 나서겠다는 계획이다. 울산은 지방자치단체가 주도해 창단한 최초의 야구팀으로, 올해 2월 창단해 퓨처스(2군)리그에 합류했다.

송용준 기자

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