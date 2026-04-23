李 지지율 69% 등에 업고 ‘전략공천’ 가속 [6·3 지방선거]

李 옛 지역구 계양을 김남준

朴 지역구 연수갑엔 송 전 대표

높은 정권 지지세 바탕 승기 잡기

김용 “저를 공개 지지한 의원 23명”

이재명 대통령의 국정운영 지지율이 70% 고지를 바라보는 가운데 더불어민주당이 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 공천에 속도를 내고 있다. 당 안팎에선 높은 정권 지지세를 바탕으로 전략공천을 통해 승기를 굳히려는 기류가 읽힌다. 민주당은 23일 이 대통령의 옛 지역구인 인천 계양을에 김남준 전 청와대 대변인을, 연수갑엔 송영길 전 대표를 각각 전략공천한다고 밝혔다. 두 사람이 서로 눈독을 들여온 계양을 지역 교통정리가 이뤄짐에 따라 당내 관심은 김용 전 민주연구원장과 이광재 전 의원 공천 여부로 쏠리고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 16개 광역단체장 후보 연석회의에서 후보들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 반시계방향으로 추미애 경기지사 후보, 정 대표, 정원오 서울시장 후보, 김상욱 울산시장 후보, 허태정 대전시장 후보, 박찬대 인천시장 후보, 오중기 경북지사 후보, 이원택 전북지사 후보. 허정호 선임기자

계양을은 이 대통령이 21대 대선에 당선되면서 의원직을 사퇴해 보궐선거가 열리는 지역이다. 김 전 대변인은 이 대통령의 국회의원 시절 보좌관으로서 이 지역과 연을 맺었다. 그는 청와대 대변인직을 사퇴한 뒤 이 대통령이 사용하던 지역 사무실을 물려받아 조용히 선거 준비를 해 왔다. 송 전 대표와의 마찰을 피하기 위해 사무실 밖에 본인 사진이 인쇄된 현수막도 내걸지 않을 정도로 신경을 쓴 것으로 전해졌다.

경쟁자로 거론돼 온 송 전 대표는 계양을에서 5선 의원을 지냈다. 2022년 지방선거 때 서울시장 출마를 위해 의원직을 사퇴했다. 이후 열린 국회의원 보선에 이 대통령이 출마해 첫 금배지를 달았다. 이 때문에 송 전 대표 측은 이재명정부 탄생에 기여한 ‘선당후사’에 당이 계양을 공천으로 화답해야 한다는 인식을 갖고 있었다. 송 전 대표의 출마지가 된 연수갑은 박찬대 전 원내대표가 인천시장 후보로 단수 공천받아 공석이 될 예정인 곳이다. 민주당은 송 전 대표가 인천을 정치적 고향으로 상정하고 있을 뿐 아니라 인천시장까지 지내 지역 기반이 탄탄한 점을 고려해 연수갑에 배치했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

송 전 대표는 당의 결정에 따르겠단 입장이다. 그는 페이스북에 “비록 계양의 품을 떠나지만 그래도 인천을 벗어나지 않게 돼 다행이라 생각한다”며 “저는 여전히 인천의 아들”이라고 했다. 이광재 전 의원은 추미애 의원의 경기지사 출마로 공석이 되는 경기 하남갑 공천 가능성이 제기된다. 민주당은 새누리당(현 국민의힘) 출신인 김용남 전 의원의 경기권 재보선 공천도 검토 중인 것으로 알려졌다. 친명계는 “김용 공천하랬더니 김용남이 등장했다”며 이 대통령의 ‘분신’으로 통하는 김 전 부원장을 당이 공천해야 한다는 기류다. 그러나 당권파는 김 전 부원장이 정치자금법 위반 등 혐의로 1·2심에서 징역 5년을 선고받고 대법원 판결을 앞둔 점을 고려해 불출마해야 한다는 입장이다. 이에 김 전 부원장은 “지지를 훨씬 더 많이 받고 있다. 비판하는 건 일부 당직을 맡은 2, 3명 정도”라며 “저를 공개 지지한 의원은 23명”이라고 했다.

민주당이 재보선 공천 퍼즐 맞추기에 속도를 내는 배경에는 이 대통령의 높은 국정 지지율이 깔려 있다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치가 지난 20∼22일 전국 만 18세 이상 1005명을 대상으로 실시한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영 긍정 평가는 69%로 집계됐다. 격주 조사인 NBS에서 이 대통령 지지율은 지난달 4주차부터 3회 연속 69%를 기록 중이다. 부정 평가는 21%였다. 정 대표는 이날 국회에서 열린 16개 광역단체장 후보 연석회의에서 “지방선거를 승리해야 이재명정부가 성공할 수 있다”고 했다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 면접 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회를 참조하면 된다.