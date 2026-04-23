공천 컷오프 주호영 “대구시장 불출마”… 장동혁 향해 “물러날 때 알아야” 저격 [6·3 지방선거]

이진숙 무소속 출마 의지 확고

국힘 공천 혼란은 당분간 지속

국민의힘 대구시장 경선에서 공천 배제(컷오프)된 주호영 의원이 무소속 출마를 하지 않기로 했다. 주 의원과 함께 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장은 여전히 선거운동을 하고 있어 당내 혼란은 당분간 계속될 것이란 전망이 나온다.

국민의힘 대구시장 경선에서 공천 배제(컷오프)된 주호영 의원이 23일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 대구시장 불출마를 선언하고 있다. 연합뉴스

주 의원은 23일 국회에서 기자회견을 열고 “당의 공천 구조를 바로잡고 보수를 다시 세우는 일에 더 무겁게 책임을 지는 것이 옳다고 판단했다”며 불출마를 선언했다. 주 의원은 당초 컷오프 결정에 반발해 서울남부지법에 효력정지 가처분을 냈으나 기각됐다. 이에 다시 항고했지만, 전날 서울고등법원이 항고를 기각했다.



그는 “저를 여기까지 오게 한 가장 큰 이유는 대구를 민주당에 내줘서는 안 된다는 절박함”이라며 “저는 더불어민주당 김부겸 후보의 기세를 결코 가볍게 보지 않았다. 지금의 경선 구도로 그 흐름을 막아낼 수 있겠느냐는 걱정을 끝까지 버리지 못했다”고 출마 여부에 대한 고민이 길어졌던 이유를 설명했다.



그는 장동혁 대표를 겨냥해 “제발 나아가고 물러날 때를 알기 바란다”고 2선 후퇴를 거듭 촉구하기도 했다.



국민의힘에선 대구시장 예비경선을 통과한 추경호·유영하 의원이 결선 투표를 거쳐 26일 최종 후보가 확정될 예정이다. 하지만 컷오프를 둘러싼 후폭풍이 불거지고 경선 일정도 지연되면서 지역민 사이에서 피로도가 높아졌다는 지적이 나온다.

이진숙 전 방송통신위원장. 뉴스1

주 의원의 불출마에도 변수는 여전하다. 이 전 위원장은 전날 대구에서 출퇴근길 시민 인사를 하고 이날은 서울에서 방송 인터뷰 일정을 소화하는 등 바쁘게 선거운동을 하고 있다. 당내 인사들이 수차례 다양한 경로로 대구시장 대신 국회의원 보궐 선거에 출마해줄 것을 요청했지만 이 전 위원장의 출마 의지를 꺾지는 못했다. 국민의힘 본경선에 경쟁 중인 추경호·유영하 의원은 이 전 위원장이 무소속으로 등판하면 단일화하지 않겠다는 입장을 분명히 하고 있다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보. 뉴스1

민주당 김부겸 후보는 이날 자신의 선거사무소에서 공약발표회를 열고 대구·경북(TK) 행정통합과 신공항 건설 사업 구상을 제시하는 등 정책 행보에 속도를 내고 있다. 김 후보는 “TK 행정통합과 통합공항 건설이라는 대구 거대 비전 실현을 위해 필요한 중앙정부 설득, 국회 협업, 예산 확보와 같은 일은 국정 경험이 있는 여당 일꾼만 할 수 있는 일”이라고 강조했다.