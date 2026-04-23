‘검은조끼’ 4만명 도로 점령… 주주들 “기업가치 훼손” 맞불집회

삼전 노조 총파업 결의대회



삼성반도체 평택사업장 집결

조합원 7.6만명 중 과반 참여

회사 필수인력 근무 공문 무시

결의대회로 평택 팹 공사 차질

공사차량·출근버스 진입 못해



반도체·국가 경제 악영향 우려

“노조가 과실 독식하나” 지적도

23일 경기 평택시 삼성반도체 평택캠퍼스 앞에서 삼성전자 창사 이래 최대 규모의 단체행동이 진행됐다. 삼성전자 첫 과반 노동조합인 초기업노조가 주최하는 결의대회에 참석하기 위해 모인 조합원 4만명은 왕복 6∼8차선 도로 1㎞가량을 가득 메웠다. 검은색 조끼를 입고 모자와 선글라스, 마스크로 얼굴을 감싼 조합원들은 사측에 성과급 산정 체계 투명화와 상한선 폐지를 촉구했다.

“노조, 공장 볼모로 잡나” 민경권 대한민국 주주운동본부 대표가 23일 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스 인근에서 열린 삼성전자 노동조합의 ‘4·23 투쟁 결의대회’를 규탄하며 기자회견을 하고 있다. 이날 삼성반도체 평택캠퍼스 앞 도로에서 삼성전자 노조가 창사 이래 최대 규모 단체행동을 진행하자 주주들은 이로 인한 주가 하락 등을 우려하며 반발했다. 업계에선 노조의 총파업이 현실화할 경우 하루 1조원씩 손실이 발생할 것으로 보고 있다. 평택=유희태 기자

이날 열린 결의대회에 주최 측 추산 4만여명(경찰 추산 약 3만4000명·오후 2시 기준)이 몰렸다. 초기업노조 전체 조합원 7만6000여명의 절반이 넘고, 2024년 첫 파업 결의대회(4000명)의 10배에 달하는 규모다. 당초 노조는 경찰에 집회 참가 인원 3만명을 신고했는데, 예상보다 많은 조합원이 집단행동에 참여했다. 삼성전자는 공문을 보내 필수 인력 근무를 당부했지만 노조는 강경한 입장을 유지했다.



집회에 참석한 한 조합원은 “우리 사업장은 두 명 빼고 다 나온 거로 알고 있다”며 “사측이 협상보단 언론 등 여론 형성에 더 주력하는 거로 보인다. 참을 만큼 참았다는 게 사내 여론”이라고 말했다. 다른 직원도 “인력 유출이 눈에 보일 정도고 경쟁사 이직을 준비하는 직원들이 많다”며 “직원들 사기가 떨어지는데도 변변찮은 회사 대응에 불만이 큰 상황”이라고 했다.



다음 달 총파업을 앞두고 노조의 단체행동이 본격화하면서 반도체 초호황을 겪는 삼성전자의 ‘노조 리스크’가 현실화할 전망이다. 글로벌 인공지능(AI) 반도체 경쟁이 치열해지는 상황에 산업 성패를 좌우하는 ‘초격차’ 기술력 확보에 빨간불이 켜졌다는 우려가 나온다.



◆내홍에 리스크 확대



노조는 영업이익 15%를 재원으로 상한선이 없는 성과급 지급을 명문화할 것을 요구하고 있다. 사측은 디바이스솔루션(DS) 부문 매출과 영업이익 국내 1위 달성 시 초과이익성과급(OPI) 상한선을 넘어 경쟁사 수준 이상의 보상을 약속했지만 노조는 일회성이 아닌 성과급 체계 변경을 고수하고 있다.



업계에서는 노조 요구가 받아들여질 경우 삼성전자 기술 경쟁력에 타격이 클 것으로 보고 있다. 삼성전자의 올해 예상 영업이익은 300조원으로 이 경우 성과급은 최대 45조원에 달한다. 지난해 삼성전자 연구개발(R&D) 비용 37조7000억원을 웃돈다. 이날 결의대회로 평택 P4·P5 팹 공사에 차질을 빚는 등 단체행동 피해는 현실화하는 모양새다. 공장 앞 도로가 차단돼 공사 차량과 출근 버스 진입이 어려웠고, 일부 사업장은 휴무에 들어간 것으로 전해졌다.



단체행동으로 인한 삼성전자 피해가 예상되자 주주들도 반발하고 있다. 이날 파업 반대 집회를 연 민경권(47)씨는 “노사가 합의를 못 했다고 천문학적 비용이 드는 공장 폐쇄를 강행하겠다는 건 주주들을 무시하는 처사”라고 했다. 충남 아산시에서 온 노모(60)씨는 “(산업이) 어두운 터널을 뚫고 나와 지금 굉장히 중요한 시기인데, 공장을 멈추겠다는 걸 볼모로 본인들 배를 불리겠다는 건 (적절치 않다)”고 강조했다.

23일 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부의 '투명하게 바꾸고, 상한폐지 실현하자-4/23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

◆분배가 성장 족쇄 될까



노조가 파업에 돌입하면 삼성전자뿐만 아니라 반도체 산업과 국가 경제에 악영향이 예상된다. 반도체 공급 부족으로 메모리와 비메모리 가격이 급등하고 있는데, 평택 사업장이 문을 닫으면 가격 상승 압박이 커져 반도체 관련 산업 부담이 확대될 수 있다. 지난달 기준 한국 수출의 38.1%를 담당하는 반도체 산업이 휘청이면 국가 경제 피해도 불가피하다.



노조가 성장 과실을 독점하려 한다는 지적도 나온다. 반도체는 노동과 기술이 집약된 산업인 만큼 기업 실적을 노동의 성과로 단순히 직결하긴 어렵다는 것이다. 반도체 업계 관계자는 “노동자들의 성과도 분명하지만 57조원이라는 이익 규모 자체는 수십년간 축적된 자본과 기술이 만들어낸 결과”라고 설명했다. 삼성전자는 최근 5년간 R&D에 148조원을 쏟아부었고, 같은 기간 DS 부문 시설에 연간 40조∼50조원을 투입했다.

23일 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부의 '투명하게 바꾸고, 상한폐지 실현하자-4/23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

올해 AI 반도체 산업 주도권을 확보하기 위해 110조원 이상의 최대 규모 투자를 집행할 방침인데, 노조 리스크가 불거지면서 경영 불확실성도 커졌다. 이성엽 고려대 기술경영전문대학원 교수는 “반도체는 설비사업이고, 지속적으로 투자하지 않으면 경쟁력 확보가 어렵다”며 “최근 삼성전자의 실적은 R&D 성과라기보단 AI 산업 확대 등 외부 요인이 컸다. 무리한 성과급을 요구하기보단 R&D 등 미래에 투자하는 게 상생하는 길”이라고 말했다.



노조는 사측과 합의하지 못하면 다음 달 21일부터 6월7일까지 18일간 총파업에 돌입하기로 했다. 업계에선 연간 영업이익 300조원을 기준으로 하루 1조원씩 손실이 발생할 것으로 보고 있다. 파업으로 인한 피해 규모가 30조원에 달할 것이란 관측도 나온다.