당 지지도 15% 최악인데… 張 ‘기강잡기’ 마이웨이 [6·3 지방선거]

굴욕의 野



리더십 수습 여부 미지수



창당 이후 역대 최저치 추락 속

“후보자, 해당 행위 땐 즉시 교체”

공천 갈등 수습 않고 내부 압박



배현진 “강원행 어지간히 속상했나”

진종오, 韓 거절에도 “선거 도울 것”

당내서도 韓과 연대 요구 이어져

국민의힘 지지율이 창당 이후 최저치로 떨어지면서 장동혁 대표를 향한 당내 책임론도 커지고 있다. 지방선거를 앞두고 당내 분열과 공천 갈등을 수습하기는커녕, 오히려 ‘해당 행위’ 엄포로 내부를 압박하는 모습이 이어지면서 장 대표가 위기의 책임을 구성원들에게 돌린 채 기강 잡기에만 몰두하고 있다는 비판이 커지고 있다. 당 일각에서 분출하는 ‘장동혁 책임론’과 ‘부산 북갑 무공천’ 요구를 억누르려는 시도라는 해석이 나오지만, 이미 추락한 리더십을 되살리기엔 역부족이라는 평가가 적지 않다.

장동혁 국민의힘 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

장 대표는 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다”며 “지금부터 발생하는 해당 행위는 선거에 치명적일 수 있다”고 말했다. 그는 “이제 싸울 상대를 제대로 식별하고, 제대로 싸워야 할 때”라며 “해당 행위를 한 사람이 후보자라면 즉시 교체하겠다”고 경고했다.



그의 엄포성 발언에 당 곳곳에서 제기되는 ‘장동혁 흔들기’를 선제적으로 차단하려는 것 아니냐는 해석이 나온다. 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 출마 의사를 밝힌 부산 북갑의 무공천 요구에 더해 노골적으로 친한(친한동훈)계 의원들이 공개 지원에 나서자, 더는 좌시하지 않겠다는 의지를 공개적으로 밝힌 것이다. 지도부 관계자는 “무공천 문제나 무소속 후보 지원 문제, 단일화 등 당헌·당규에 위반해서 이뤄지는 일들을 얘기한 것”이라고 설명했다.



장 대표가 ‘기강’을 앞세워 내부 단속에 나섰지만, 당내 균열은 오히려 더 선명해지는 모습이다. 부산 북갑 무공천론과 단일화 요구, 친한계의 공개 반발이 이어지는 상황에서 장 대표의 경고가 당 수습보다 갈등 확산으로 이어지고 있다는 지적도 나온다.

장 대표의 발언이 전해지자 친한계 배현진 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 “(장 대표가) 어제 강원행이 어지간히 속상했나 보다”며 “민주당과 싸워 이기려면 장 대표가 없어야 하는 현실을 본인이 만들었으니, 후보들도 어쩔 수 없는 지극한 애당행위 아닐까”라고 꼬집었다. 전날 국민의힘 김진태 강원지사가 장 대표 면전에서 “결자해지하라”고 말한 것을 겨냥한 것이다.



당에서는 여전히 한 전 대표와의 연대를 요구하는 주장이 이어지고 있다. 당 원내수석대변인이자 공천관리위원인 곽규택 의원은 이날 라디오에서 “부산 북갑에서 3자 구도가 되면 국민의힘이 선거 막판 분열하는 모습을 보일 수밖에 없기 때문에 굉장히 우려스럽다”며 단일화 필요성을 재차 강조했다. 앞서 당대표 특보단장인 김대식 의원도 전날 “보수가 나눠지면 어렵다. 무조건 단일화해야 한다”고 밝힌 바 있다.

국민의힘 진종오 의원과 한동훈 전 대표. 연합뉴스

국민의힘 소속 친한계 진종오 의원은 부산에 거처를 구해 한 전 대표의 선거를 돕겠다고 나선 상태다. 진 의원은 이날 라디오에서 “어제 저녁 한 전 대표에게 전화가 와서 도와주려는 마음은 너무 고맙지만 혼자 뚜벅이처럼 다니며 부산시민들을 일대일로 만나겠다. 마음만 받겠다고 정리를 하셨다”고 밝혔다. 한 전 대표가 당 지도부의 징계 움직임을 의식한 것 아니냐는 해석이 나온다. 다만 진 의원은 “한 전 대표가 저를 내치시더라도 저는 (부산 북갑에) 가서 묵묵히 제 할 일을 해나가겠다”고 밝혔다.

생각에 잠긴 張 국민의힘 장동혁 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 최고위원들의 발언을 들으며 생각에 잠겨 있다. 허정호 선임기자

이런 가운데 국민의힘 지지율은 창당 이후 최저치까지 떨어졌다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20~22일 만 18세 이상 남녀 1005명을 대상으로 전화면접조사 방식으로 진행한 NBS(전국지표조사)에서 국민의힘 지지도는 3%포인트 내린 15%를 기록했다. 2020년 9월 국민의힘 창당 이후 최저치이다. 다른 기관(한국갤럽)의 조사이긴 하지만, 국민의힘 전신 새누리당은 2016년 12월 박근혜정부 국정농단 사태 당시 12%까지 지지율이 하락했고, 자유한국당으로 당명을 바꿔 나선 2017년 5월 대선 직후에는 7%까지 추락한 바 있다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.