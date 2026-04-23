인천공항, 디지털 전시체험관 ‘엑스포트’ 개관

‘신기술 전시와 체험 한 자리에... 공항에서 만나는 미래’

인천국제공항공사는 인천공항 제1여객터미널 교통센터에 미래 신기술 전시와 AI 체험 콘텐츠를 경험할 수 있는 ‘인천공항 디지털 전시체험관(X:PORT·엑스포트)’을 조성했다고 23일 밝혔다.

23일 인천공항 제1여객터미널 교통센터에서 열린 ‘엑스포트 개관 기념행사’ 에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.

인천공항 디지털 전시체험관(엑스포트)은 국내외 기업과 기술 협력을 확대하고 공항 이용객에게 색다른 경험을 제공하기 위해 조성됐다. 이 곳에는 로봇, 인공지능 등 첨단기술을 다룬 다양한 전시·체험 콘텐츠가 마련됐다. 전시 존에서는 미래 디지털 기술을 소개하는 상설 전시가 운영되며 향후 기술 주제별 기획전이 진행될 예정이다. 공항 인프라를 개방해 신기술의 실증을 지원하는 ‘인천공항 신기술 테스트베드’에 참여한 우수 기술 5건도 함께 전시해, 기업의 기술 홍보와 판로 확대에 기여할 것으로 기대된다.

또 체험 존에는 디지털 기술 기반의 다양한 참여형 콘텐츠가 운영된다. △AI 터치스크린 기반 그래피티 아트(X-Drawing) △얼굴 인식 및 질의응답 기반 조선시대 직업 매칭(X-Dream) △AI 상담 기반 12간지 수호신 매칭(X-Lucky Charm) △로봇 화가가 그려주는 초상화(X-Robotics) 등 공항 이용객에게 새로운 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다.

이와 관련 이날 인천공항 제1여객터미널 교통센터에서 ‘디지털 전시체험관 개관 기념행사’가 열렸다. 이날 행사에는 공사 및 전시 참여기업 관계자 약 100명이 참석해 엑스포트의 성공적인 개관을 기념했다.

인천공항 제1여객터미널 교통센터에 위치한 디지털 전시체험관 엑스포트 전경

엑스포트는 제1여객터미널 교통센터에 위치하며 매월 셋째 주 수요일 휴관일을 제외하고 매일 오전 10시부터 오후 7시까지 누구나 무료로 이용할 수 있다.

다음 달 3일까지 디지털 스탬프 투어 후 경품을 제공하는 개관 기념 이벤트도 진행되며 5월 말에는 인천공항 제2여객터미널에도 디지털 전시체험관이 조성될 예정이다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “디지털 전시체험관이 미래 신기술을 즐기고 경험할 수 있는 글로벌 플랫폼이 되기를 바란다”며 “인천공항은 디지털 선도공항으로서 우수한 기술력을 보유한 국내외 기업들과 협력하며 첨단산업 생태계의 선순환을 구현하기 위해 노력하겠다”고 말했다.