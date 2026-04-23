1억 내고도 “알리지 말아 달라”…뒤늦게 드러난 SK하이닉스 직원 선행

SK하이닉스 직원이 충북 지역 고액 기부자 모임인 아너소사이어티에 직장인 최초로 가입한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

1억원을 기부해 충북 아너소사이어티 직장인 첫 회원이 된 SK하이닉스 직원 사례가 화제를 모으고 있다. 사진은 경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 뉴시스

23일 충북사회복지공동모금회에 따르면 SK하이닉스 청주캠퍼스 소속 40대 직원 A씨는 지난 1월 모금회를 통해 1억원을 기부하며 충북 99번째 아너소사이어티 회원이 됐다.

기업인 중심으로 구성된 충북 아너소사이어티 회원 가운데 직장인이 이름을 올린 것은 이번이 처음이다.

A씨는 기부 당시 익명을 요청하며 외부에 알리지 말아 달라고 당부한 것으로 전해졌다. 그러나 선행이 또 다른 기부 문화 확산에 도움이 될 수 있다는 모금회 측 설득 끝에 사실이 공개됐다.

A씨는 연합뉴스와 인터뷰에서 “나름대로 제 할 일을 했을 뿐인데 회사 이름 때문에 지나친 관심을 받게 될까 봐 처음엔 부끄러웠다”며 “그러나 제가 다른 동료들의 기부 활동 소식을 접하며 동기 부여를 받았던 것처럼 제 소식이 또 다른 누군가의 기부로 이어질 수 있겠다는 생각이 들었다”고 말했다.

A씨는 10여년 전부터 여러 봉사 단체에 정기 후원을 이어온 것으로 알려졌다.

그는 “회사 밖 주변인들의 행복도 함께 추구해야 한다는 것이 SK그룹의 경영 철학”이라며 “관련 사내 교육을 받으면서 지역사회에 보탬이 되고 싶다는 생각을 하게 됐다”고 밝혔다.

이어 “앞으로는 의료기술 분야 발전을 위해 기부를 이어갈 예정”이라고 덧붙였다.

충북사회복지공동모금회 관계자는 “이번 사례를 통해 ‘나도 할 수 있겠다’는 분위기가 형성됐으면 좋겠다”며 “따뜻한 나눔의 손길을 이어준 A씨에게 감사드린다”고 전했다.

아너소사이어티는 사회복지공동모금회가 운영하는 개인 고액 기부자 모임으로, 1억원 이상을 기부했거나 5년 이내 납부를 약정한 경우 가입할 수 있다.