경주역세권 "교통·관광 허브로", 복합환승센터 청사진 제시

기본구상 및 타당성 검토용역 최종보고회 개최

포스트 에이펙 대비 교통·관광·연계 복합거점 조성 논의

경북 경주시는 지난 21일 시청 영상회의실에서 '경주역세권 복합환승센터 기본구상 및 타당성 검토용역' 최종보고회를 개최했다고 23일 밝혔다.

경주역세권 복합환승센터 조감도. 경주시 제공

이번 용역은 건천읍 화천리 경주역 일원 약 7만5000㎡ 부지를 대상으로 광역 복합환승센터 조성을 위한 기본구상과 사업 타당성을 검토하기 위해 추진했다.

참석자들은 환승주차장을 비롯 버스·택시 등 대중교통 환승시설과 역사문화 전시관 등 환승지원시설을 조성하는 방안을 검토했다.

특히, 복합환승센터의 기능과 수요, 사업 실현 가능성 등을 종합적으로 점검했다.

또, 역사문화도시 경주의 위상에 걸맞은 교통 거점 조성과 '포스트 에이펙' 시대 관광 수요에 대응할 수 있는 교통 인프라 구축 방향에 대해서도 다양한 의견을 나눴다.

경주역세권 복합환승센터 조감도. 경주시 제공

제시된 주요 시설로는 관광객 편의를 위한 대규모 환승주차장과 비즈니스 지원센터, 역사·문화 전시시설, 전통 호텔, 상업·편의시설 등이 있다.

경주시는 이번 용역 결과를 바탕으로 경주역세권의 교통·관광·비즈니스 기능을 연계한 복합환승체계 구축 방안을 구체화할 방침이다.

최혁준 경주시장 권한대행은 "경주역 복합환승센터가 역사문화도시 경주의 위상에 걸맞은 교통 거점으로 조성될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다"고 말했다.