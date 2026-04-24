헌재, ‘스토킹 의혹’ 부장연구관 견책 처분…헌재 설립 후 첫 성 비위 징계

헌법재판소가 스토킹 의혹을 받는 부장급 연구관에게 견책 처분을 내렸다. 헌재에서 연구관의 성 비위로 인해 징계가 나온 건 이번이 처음이다.

24일 법조계에 따르면 헌재는 한 여성 연구관에게 수개월간 연락을 시도하거나 만남을 요청하는 등 스토킹 의혹을 받는 A부장연구관에게 견책 처분을 내린 것으로 파악됐다.

서울 종로구 헌법재판소에서 깃발이 바람에 날리고 있다. 연합뉴스

헌재는 지난주 A부장연구관에 대한 징계위원회를 열고, 이번 주 초 징계 결과를 통보했다. 징계 사유는 ‘품위유지의무 위반’이다. 아울러 A부장연구관의 보직을 박탈하는 인사 조처도 이뤄졌다.

헌재에서는 B부장연구원이 3년 전 내부 워크숍에서 여성 연구관들에게 부적절한 신체 접촉을 했다는 의혹도 제기됐다. 다만 헌재는 해당 사건에 대해 고충 상담을 접수했으나, 피해자들이 공론화를 원하지 않아 상담 단계에서 사안이 종결된 것으로 전해졌다.

2023년도 ‘성희롱·성폭력 고충 상담 매뉴얼’에 따르면 피해자의 명시적인 요청이 있을 경우 후속 절차는 진행되지 않는다.

A와 B연구관은 이같은 성 비위 의혹에도 불구하고 최근 승진한 것으로 전해져 논란이 커졌다.