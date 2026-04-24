트럼프 "이스라엘-레바논 휴전 3주 연장"…이란戰 협상동력 살릴까

트럼프, 백악관서 이스라엘-레바논 대사급 회담 직접 주재

도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) "이스라엘과 레바논의 휴전은 3주 연장될 것"이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 자신이 직접 백악관 집무실(오벌오피스)에서 열린 이스라엘 및 레바논의 고위급 대표들과 회담을 주재했다면서 이같이 적었다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

이번 회담은 지난 14일 워싱턴DC에서 나다 하마데 모아와드 주미 레바논 대사와 예키엘 라이터 주미 이스라엘 대사가 마코 루비오 미 국무장관의 중재 아래 33년 만에 첫 고위급 회담을 연 이후 9일 만에 두번째로 진행된 것이다.



당시 1차 회담이 열린 지 이틀 뒤인 16일 트럼프 대통령은 양국이 열흘간의 휴전에 합의했다고 전한 바 있다.



해당 휴전은 25일 종료될 예정이었는데 트럼프 대통령의 이날 발표는 이를 내달 중순까지 연장한다는 의미다.



트럼프 대통령은 이날 회담이 "매우 잘 진행됐다"면서 "미국은 레바논이 헤즈볼라로부터 스스로를 지킬 수 있도록 협력할 것"이라고 밝혔다.



또한 이번 회담에 자신뿐 아니라 JD 밴스 부통령, 루비오 장관, 마이크 허커비 주이스라엘 대사, 미셀 이사 주레바논 대사 등 미국 측 고위 당국자들도 중재 역할로 참여했다고 전했다.



애초 미국이 대이란 전쟁과 연결된 이스라엘-레바논 전쟁(이스라엘과, 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라간의 전쟁) 휴전을 중재한 것은 이 전쟁이 이란과의 종전 협상에서 걸림돌이 될 수 있다고 판단했기 때문이다.



미국이 이란과 휴전에 합의한 뒤 종전 협상을 벌이는 와중에 이란은 이스라엘의 레바논 공격이 휴전 합의 조건을 위반한 것이라고 주장해왔다.



따라서 이번 휴전 연장이 불확실성이 가중되고 있는 미국과 이란 사이의 종전 합의에 긍정적 영향을 미칠 수 있을지 주목된다.



트럼프 대통령은 게시글에서 "머지않아 이스라엘의 비비(베냐민의 애칭) 네타냐후 총리와 레바논의 조셉 아운 대통령을 (백악관에서) 맞을 것을 기대한다"고 양국 정상에 대한 초청 의사를 거듭 밝힌 뒤 "매우 역사적인 이번 회담에 참여하게 돼 영광이었다"고 말했다.

<연합>