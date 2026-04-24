유승준, 태진아 콘서트에 깜짝 등장…韓 팬들 응원에 ‘눈물’

유승준의 공식 유튜브 채널 화면 캡처

가수 유승준이 가수 태진아의 공연 현장에서 한국 팬들의 따뜻한 응원에 결국 눈물을 보였다.

23일 유승준의 공식 유튜브 채널에 공개된 영상에 따르면, 그는 지난해 4월 미국 캘리포니아주 야마바 리조트에서 열린 태진아의 단독 콘서트를 찾았다.

이날 태진아는 공연 도중 "LA에 살고 있는 가수 유승준이 왔다"며 그를 직접 소개했다. 유승준은 자리에서 일어나 관중석을 향해 90도로 고개 숙여 인사했다.

현장을 찾은 중장년층 관객들은 박수로 화답하며 반가움을 표했다. 특히 가까운 거리의 관객들은 유승준의 어깨를 다독이며 격려의 말을 건넸고, 한 노년 팬은 "한국에 아직도 못 가느냐"며 안타까움을 드러내기도 했다.

예상치 못한 따뜻한 환대에 유승준은 감정을 이기지 못하고 눈시울을 붉혔다.

한편 유승준은 1997년 '가위'로 데뷔해 '나나나', '열정' 등의 히트곡을 내며 당대 최고의 스타로 군림했다. 그러나 2002년 군 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득하며 병역 기피 논란에 휩싸였고, 법무부로부터 입국 금지 조치를 받았다.

이후 유승준은 재외동포(F-4) 비자 발급을 두고 정부와 장기적인 법정 공방을 이어오고 있다. 대법원에서 두 차례 승소 판결을 받았음에도 LA 총영사관 측이 비자 발급을 거부함에 따라, 현재 세 번째 비자 발급 거부 처분 취소 소송의 항소심이 진행 중이다.