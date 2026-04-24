박형준 27일 조기등판·전재수 29일 사퇴…불붙는 부산시장 선거

6·3 부산시장 선거에서 여야 후보로 결정된 박형준 부산시장과 전재수(북갑) 더불어민주당 국회의원이 각각 다음 주 본격적인 선거운동에 뛰어든다.



24일 부산시와 정치권에 따르면 박 시장은 27일 직무 정지 후 선관위에 예비후보로 등록할 예정이다.

박형준 부산시장(왼쪽), 더불어민주당 전재수 국회의원. 뉴스1·연합뉴스

당내 경선 전에는 5월 공식 선거운동 기간 전까지 현직 프리미엄을 활용하는 것을 고려했지만, 계속된 여론조사에서 전 의원에 밀리는 결과가 나오자 일찍 선거전에 돌입하기로 한 것이다.



애초 더 이른 날짜에 선거운동을 시작하는 것도 검토했지만 의회 출석 등 시장으로서 책임을 지기 위해 날짜를 조율해왔다.



박 시장은 당내 경선 경쟁자였던 주진우(해운대갑) 의원이 상임선대위원장을 맡고 지역 국회의원 등을 주축으로 계파를 가리지 않는 용광로 선대위를 구성한다는 계획이다.



전 의원은 29일 의원직을 사퇴하고 예비후보 등록을 할 것으로 전망된다.



이는 지난 20일 정청래 민주당 대표가 "민주당 광역단체장 후보로 당선된 현역 국회의원들은 29일에 일괄 의원직 사퇴서를 제출할 예정"이라고 밝힌 데 따른 것이다.



앞서 전 의원 역시 "정치적 유불리에 따라 선거를 할지 말지 고려하지 않는다"며 보궐선거가 가능한 시점에 사퇴하겠다는 의지를 보여왔다.



전 의원은 박재호 전 국회의원을 선대위 본부장으로 두고 나머지는 실무 중심의 선대위를 꾸려 '일하는 선대위'를 만들겠다는 구상이다.



최근 일부 여론조사에서 박 시장과 전 의원의 지지도 격차가 좁혀진 상황에서 부산글로벌허브도시 특별법 등을 두고 장외에서도 불붙은 두 후보 간의 설전이 예비후보 등록으로 더 뜨겁게 진행될 것으로 보인다.

<연합>