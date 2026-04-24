[속보] 조국 “평택 대중교통 무료화 단계적 추진”

조국 조국혁신당 대표가 21일 경기 평택 안중흡 행정복지센터에서 전입신고를 마친 후 기념 촬영을 하고 있다. 사진=조국혁신당 제공.

경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표가 24일 “(평택)시내 대중 교통 무료화를 단계적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

조 후보는 이날 보도자료를 통해 ‘대중 교통비 제로(0) 3단계 로드맵’을 담은 평택 교통공약을 발표했다.

조 후보는 “단계적으로 시내·마을버스 등 대중 교통비 제로를 실현해 나가겠다”며 “시민들의 부담 완화는 물론 내연기관차의 주행 총량을 줄이고 에너지·환경 비용 절감, 기후 위기 대응 등 다양한 효과를 창출할 것”이라고 말했다.

조 후보가 제시한 3단계 로드맵은 △아동·청소년(6~18세) 및 어르신(65세 이상)에 대한 시내버스 무료화 △청년(19~23세) 무료화 및 농촌 지역으로 확대 △전면 도입 순으로 진행된다.

아울러 조국 후보는 평택 화양·청북·팽성·포승·현덕의 버스 노선 ‘혁신’을 제시하기도 했다.

조 후보는 “화양 신도시엔 시내버스 노선 3개만 운영 중이고 서울로 가는 직결 광역버스 노선은 없는 상태”라며 “청북 신도시는 배차 간격이 1시간40분인 버스 1개가 전부”라고 설명했다.

그러면서 △화양 신도시↔안중역 노선 증차 △서울·수원 직결 광역버스 신설 △청북 신도시 내부 순환 노선 신설 △포승·현덕↔안중역 직격 노선 신설 △팽성↔지제역 연계 노선 신설 등을 공약했다.

조 후보는 특히 “고덕국제신도시 중고생 통학 셔틀버스를 도입하겠다”고 했다.

그는 “고덕신도시 거주 고등학생 1600여명 중 대다수는 권역 외 학교로 장거리 통학을 하고 있다”며 “고덕 중고생 통학 셔틀버스를 도입해 1단계 대중 교통비 제로 정책과 결합할 것”이라고 설명했다.