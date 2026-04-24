김대중 교육감 예비후보 “전한길 5·18 왜곡 개탄…민주주의 교육 강화” [6·3의 선택]

김대중 전남광주통합특별시 교육감 예비후보가 5·18 민주화운동 왜곡 논란과 관련해 강한 유감을 표하며 민주주의·헌법교육 강화를 공약으로 내세웠다.

김 후보는 24일 입장문을 통해 역사강사 전한길의 5·18 관련 발언을 겨냥해 “반민주적 독재의 망령이 여전히 남아 있음을 보여준다”며 “왜곡된 역사 인식을 바로잡기 위한 교육 강화가 필요하다”고 밝혔다.

김대중 전남광주통합특별시 교육감 예비후보. 김대중 예비후보 측 제공

그는 “5·18 정신을 헌법 전문에 담고 민주주의 교육을 국가 기본교육으로 확립해야 한다”며 “학생들이 역사적 사실을 올바르게 이해하고 민주주의 가치를 삶 속에서 체득할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

김 후보는 전한길이 유튜브 등을 통해 5·18 민주화운동을 왜곡해 유포하고 있다는 점을 지적하며, 이는 ‘5·18민주화운동 등에 관한 특별법’이 금지하는 허위사실 유포 및 역사 왜곡 행위에 해당한다고 주장했다.

또 5·18 민주화운동에 대해 “군사독재에 맞서 시민들이 민주주의를 지켜낸 대한민국 헌법 가치의 출발점”이라며 “그 정신은 현재까지 이어진 K-민주주의의 근간”이라고 평가했다.

아울러 전남·광주 지역에 ‘K-민주주의 전당’을 건립해 민주주의 교육과 역사 계승의 거점으로 삼겠다는 구상도 제시했다.

김 후보는 이날 학생 성장 전 과정을 지원하는 ‘학생생애 책임교육’ 공약도 함께 발표했다. 해당 공약은 유아기부터 진로·진학까지 교육 전 주기를 국가와 지역이 책임지는 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.

김 후보는 “민주주의 교육과 함께 학생 개개인의 성장 경로를 책임지는 교육 시스템을 마련하겠다”며 “교육이 사회의 근간을 바로 세우는 역할을 하도록 하겠다”고 밝혔다.