유지태 "대학 때 여자들 나보고 왔다가 김준호에 빠져"

배우 유지태가 코미디언 김준호와 함께했던 대학교 생활을 떠올리며 김준호가 인기가 많았다고 했다.

유지태는 23일 김준호·김지민 유튜브 채널에 나와 대학생 때 얘기를 했다.

김지민은 유지태에게 "그런 얘기를 들었다. 소개팅을 하거나 술자리에 나가면 오빠(김준호)가 다 떠들고 마지막엔 오빠(유지태)를 선택했다더라"고 말했다.

그러자 유지태는 "반대였다"고 해 김지민을 놀라게 했다.

유지태는 "내가 말 없이 가만히 있으니까 '쟨 누구지'라며 관심을 보이며 우리한테 온다. 그런데 형이 말을 너무 잘하니까 끝날 때쯤엔 다 형한테"라고 말했다.

김지민은 "뭐가 진실이냐"고 물었고, 유지태는 "진짜다"고 했다.

유지태는 또 "준호형이 인기가 많았다. 다 좋아했다"고 말했다.

김지민은 "오빠(김준호)가 그러더라. '유지태와 내가 앉은키가 똑같아서 앉아서 잘 얘기하다가 다 떠들고 일어서서 나갈 때 유지태는 키가 크고 난 키 작은 게 들통나서 여자들이 다 싫어했다'고 하더라"고 말했다.

두 사람은 단국대 연극영화과 95학번 동기다.

<뉴시스>