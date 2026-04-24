‘KOREA’ 간판 달고 중국 유물 전시?…은평한옥마을 내 ‘수상한 박물관’

서경덕 교수 "관광객 기만"

서울 은평구 은평한옥마을에 개관을 앞둔 사설 박물관이 한국 역사 시설로 오인될 수 있는 명칭을 사용하면서 실제로는 중국 유물을 전시해 논란이 일고 있다.

서울 은평구 ‘대한박물관’이 명칭과 달리 중국 유물을 홍보해 논란이 일고 있다. 뉴시스

이번 논란은 최근 각종 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 은평한옥마을 내 ‘대한박물관(Korea Museum)’의 외경과 안내문 사진이 공유되면서 불거졌다.

해당 시설은 간판에 ‘코리아 뮤지엄’이라는 명칭을 내걸었으나 안내문에는 신석기 시대를 시작으로 춘추전국시대, 진, 한, 당, 송, 명, 청 등 중국 역사 흐름에 따라 유물을 소개하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

이에 대해 서경덕 성신여대 교수는 “내부에는 중국 기마병 전시물 등이 먼저 눈에 들어온다”며 “한국 역사 전시 시설로 오인할 가능성이 매우 높다”고 지적했다.

그러면서 “간판은 ‘코리아 뮤지엄(대한박물관)’인데 박물관 안에 들어가면 중국 역사를 맞이하게 되는 건 외국인 관광객들을 기만하는 행위”라고 비판하고 “어떠한 취지로 이 박물관의 이름을 ‘코리아 뮤지엄’으로 지었는지 모르겠지만 명칭은 반드시 바꿔야 할 것”이라고 했다.

이어 “지나가는 지역 주민들도 손가락질을 하며 이 문제의 심각성을 표출했다”며 “서울시와 은평구는 관련 법규 등을 잘 살펴본 후 대처를 잘 해야 할 것”이라고 덧붙였다．

문성호 서울시의원은 이 시설의 운영 주체를 ‘건축법상 무단 용도변경, 표시·광고의 공정화에 관한 법률 위반, 박물관 및 미술관 진흥법 위반’ 혐의로 경찰에 고발했다.