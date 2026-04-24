코스피, 단기급등·중동긴장에 숨고르기…6470선 보합세

외국인 '팔자', 개인·기관 순매수…삼성전자·하이닉스 하락

LG엔솔 등 이차전지주는 강세…코스닥은 상승

사흘 연속 사상 최고치를 기록했던 코스피가 24일 중동 긴장이 재고조된 가운데 장 초반 6,470대 보합권 내에서 움직이고 있다.

이날 오전 9시 30분 기준 코스피는 전장보다 1.40포인트(0.02%) 내린 6,474.41이다.

24일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 뉴시스

지수는 전장보다 20.29포인트(0.31%) 오른 6,496.10으로 출발해 한때 6,516.54까지 상승하기도 했으나, 장중 보합권 내 등락하다 소폭 내림세를 나타내고 있다.

전날 코스피는 6,470대에서 상승 마감하며 사흘 연속 사상 최고치를 경신했는데, 이날은 보합권 내에서 움직이고 있다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 2.0원 오른 1,483.0원에 거래를 시작했다.

유가증권시장에서 외국인이 4천293억원 순매도하고 있으며, 개인과 기관은 각각 2천841억원, 1천386억원 매수 우위다.

외국인은 다만 코스피200선물시장에서는 909억원 '사자'를 나타내고 있다.

간밤 뉴욕증시는 미국과 이란 간 군사적 긴장이 다시 고조되면서 3대 지수가 일제히 내렸다.

다우존스30산업평균지수가 0.36% 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수도 각각 0.41%, 0.89% 밀려났다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 모든 선박을 주저 없이 격침할 것을 지시했다고 밝혔으며, 이스라엘 국방장관도 이란과 전쟁을 재개할 준비를 마치고 미국의 승인을 기다리고 있다고 전했다.

이란은 미국의 해상 봉쇄가 계속되는 한 협상에 참여하지 않겠다고 맞서, 긴장감이 고조됐다.

이에 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 나흘째 올라 95달러선을 나타냈다.

기술주 중에서는 엔비디아(-1.41%), 마이크론 테크놀로지(-1.18%) 등이 내린 반면 인텔(2.31%) 등이 올라 종목별 희비가 엇갈렸다.

한편 뉴욕증시 장 마감 후 인텔이 낙관적인 실적 전망치를 발표하면서 시간 외 거래에서 19% 급등했다.

이날 국내 증시는 미국과 이란 간 지정학적 긴장을 주시하면서 지수 상단이 제한되는 모습이다.

특히 반도체주를 중심으로 차익 실현 매물이 출회되며 하방 압력을 받는 분위기다.

한지영 키움증권 연구원은 "오늘 국내 증시는 단기 고점 피로감 속 미국-이란 전쟁 논이즈(소음), 미국 증시 약세 등이 장 초반부터 차익 실현 압력으로 작용할 것"이라고 설명했다.

시가총액 상위 종목 중 전날 역대 최고가를 경신한 삼성전자[005930](-1.56%)와 SK하이닉스[000660](-0.08%)가 하락해 지수 상단을 제한하고 있다.

아울러 현대차(-3.01%), 기아(-2.02%) 등 자동차주와 삼성물산[028260](-2.34%), 삼성생명[032830](-1.76%), 현대모비스[012330](-2.94%) 등도 약세다.

반면 LG에너지솔루션(1.82%), 삼성SDI[006400](2.54%) 등 이차전지주와 두산에너빌리티[034020](1.71%), 한화에어로스페이스(5.54%), HD현대중공업[329180](1.72%) 등은 상승 중이다.

코스피 업종별로 보면 건설(-1.58%), IT서비스(-1.11%), 전기가스(-0.45%) 등이 내리고 있으며 오락문화(0.76%), 화학(0.81%) 등은 상승 중이다.

같은 시각 코스닥지수는 전장보다 6.33포인트(0.54%) 오른 1,180.64다.

지수는 전장보다 2.11포인트(0.18%) 상승한 1,176.42로 출발해 잠시 하락 전환했으나 다시 상승세로 돌아섰다.

코스닥시장에서 개인과 외국인이 각각 141억원, 256억원 매수 우위를 보이고 있으며, 기관은 291억원 순매도하고 있다.

최근 불성실공시법인 지정 이후 하락세를 보이던 삼천당제약[000250](1.18%)이 7거래일 만에 상승세로 돌아섰다.

아울러 에코프로비엠(0.73%), 펩트론[087010](4.35%), 이오테크닉스[039030](0.41%) 등도 강세다.

알테오젠이 전장과 동일한 가격에 거래 중인 가운데 에코프로[086520](-0.06%), 레인보우로보틱스[277810](-1.00%), 리노공업[058470](-2.31%), 코오롱티슈진[950160](-1.80%) 등은 내리고 있다.

<연합>