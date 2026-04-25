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병원 대신 ‘왕진버스’가 왔다…창원시, 의료 취약지 농촌 복지 ‘시동’

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창원=강승우 기자 ksw@segye.com
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병원 한번 가려면 큰맘 먹고 버스를 몇 번이나 갈아타야 했던 경남 창원의 농촌 마을에 반가운 ‘움직이는 병원’이 찾아왔다.

 

창원시가 의료기관 접근성이 낮은 농촌 지역 주민들을 위해 야심차게 준비한 ‘농촌 왕진버스’가 그 첫 시동을 걸었다.

 

창원시가 추진하는 ‘농촌 왕진버스’ 진료 현장. 창원시 제공
창원시가 추진하는 ‘농촌 왕진버스’ 진료 현장. 창원시 제공

지난 23일 오전 창원시 구산면 로봇랜드 컨벤션센터가 이른 아침부터 어르신들로 북적였다.

 

창원시와 농협중앙회가 주관하고, 대한의료봉사회가 함께한 농촌 왕진버스의 첫 시행 현장이었다.

 

이날 현장에는 내과, 재활의학과 전문의를 비롯해 한의사, 치과의사, 약사 등 베테랑 의료진이 한데 모였다.

 

진료 대상은 구산면 지역 내 농업인 180여명. 이들은 기초 문진을 마친 뒤 본인에게 필요한 진료 과목을 찾아 순차적으로 상담과 치료를 받았다.

 

농촌 왕진버스는 의료 인프라가 도심에 집중되면서 발생하는 도·농 간 의료 격차를 줄이기 위해 도입된 사업이다.

 

시는 이번 구산면을 시작으로 웅천동, 진북면, 진전면 등 의료 취약지 4개 지역을 순차적으로 방문할 예정이다.

 

사업의 안정적인 운영을 위해 각 개소당 2400만원, 총 9600만원의 예산을 지원해 양질의 의료 인력과 장비가 현장에 투입될 수 있도록 뒷받침한다.

 

이경석 농업정책과장은“농촌 왕진버스는 의료기관 이용이 쉽지 않은 농촌 어르신과 농업인들을 직접 찾아가는 복지·보건 서비스라는 점에서 의미가 매우 크다”며 “앞으로도 의료 취약 지역에 대한 지원을 강화해 도·농 간 건강 격차를 줄이고, 시민 모두가 어디서나 안전하고 건강한 삶을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

강승우 기자

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