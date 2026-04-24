선우용여 "서인영 얼굴이 변했네…코 크면 팔자 세"

배우 선우용여가 가수 서인영이 코에 넣은 보형물을 제거했다는 얘기를 듣고 "여자는 코가 크면 팔자가 세다"고 했다.

선우용여는 23일 자신의 유튜브 채널에서 서인영에 대해 얘기했다.

제작진은 선우용여와 함께 쇼핑몰에 가다가 서인영 유튜브 채널을 언급하며 "엄청나다. 2주만에 구독자 40만명을 찍었다"고 했다.

선우용여는 "잘됐다. 이혼도 했냐. 능력 있다"고 말했다.

쇼핑을 마친 선우용여는 커피를 마시다가 "서인영 좀 다시 보여달라"고 했다.

선우용여는 "얘랑 같이 (방송) 했던 것 같다 코 올린 거 보니 맞는 것 같다"고 말했다. 그러면서 최근 사진을 본 뒤 "얼굴이 변했다"고 말했다.

제작진은 "얼굴이 좀 순해졌다. 코 높인 것도 다 뺐다고 하더라"고 했다.

선우용여는 "원래 자기 코가 아니었냐. 여자는 원래 코가 너무 크면 팔자가 세다"고 말했다.

선우용여는 또 서인영의 '고개 까딱' 영상을 본 뒤 "어른한테는 인사를 해야지. 방송국에서 만나면 인사를 해야지. 영혼없이 인사하는 경우가 많다. 나는 그런 걸 보면 '있잖아, 이럴 바엔 인사하지 마'라고 한다"고 했다.

<뉴시스>