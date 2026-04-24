[속보] 이 대통령 지지율 67%…민주 48%·국힘 20% [갤럽]

베트남을 국빈방문중인 이재명 대통령. 사진=청와대사진기자단

이재명 대통령의 국정 지지율이 67%를 기록했다는 여론조사 결과가 24일 나왔다.

한국갤럽이 지난 21∼23일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 직무수행에 관한 긍정 평가는 67%로 집계됐다.

이는 지난주보다는 1%포인트(p) 오른 수치이며, 지난달 20일 기록했던 최고치와는 같다.

‘잘못하고 있다’는 응답은 25%로 직전 조사보다 1%p 내렸다. ‘의견 유보’는 8%였다.

직무수행 긍정 평가 이유로는 ‘외교’가 19%로 가장 많이 꼽혔다. 이어 ‘경제·민생’(16%), ‘직무능력·유능함’(9%), ‘전반적으로 잘한다’(8%)가 뒤를 이었다.

부정 평가 이유는 ‘경제·민생·고환율’(16%), ‘외교’(9%), ‘과도한 복지·민생지원금’·‘부동산 정책’(이상 8%), ‘전반적으로 잘못한다’(7%) 순이었다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 48%, 국민의힘이 20%를 각각 기록했다.

민주당은 직전 조사와 같은 수치를 기록하며 현 정부 출범 후 최고치를 유지했다. 국민의힘은 직전 조사 대비 1%p 올랐다.

조국혁신당과 개혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%였다. 무당층은 26%로 집계됐다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 36.8%, 응답률은 14.7%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.