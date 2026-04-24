마산 오동동 ‘마산 시그니처 스카이뷰’, 24일 주택홍보관 오픈

마산 오동동의 주거 지형을 소개하는 ‘마산 시그니처 스카이뷰’가 오는 4월 24일 주택홍보관 운영을 시작한다.

‘마산 시그니처 스카이뷰’는 최근 사업 인허가 통합심의를 마무리하며 사업의 안정성과 추진 기반을 갖췄다고 밝혔다. 철저한 준비 과정을 거쳐 사업을 진행 중인 가운데, 지역 내 실수요자들 사이에서 관심을 받고 있다고 설명했다.

단지는 마산 오동동에서도 주요 입지를 갖추고 있다. 최고 39층 높이에서 누리는 파노라마 오션뷰(일부 세대 제외)를 통해 조망을 확보했으며, 단지 인근에 신세계백화점, 이마트, 마산 어시장 등 풍부한 생활 인프라가 밀집해 있어 주거 편의성이 높은 편이라고 소개됐다.

특히 사업 주체의 진행 중인 사업 전개는 시장의 신뢰를 높이는 요인으로 언급된다. 인허가 완료를 통해 사업의 실현 가능성을 확인했다는 설명과 함께, 프리미엄 상품성을 앞세워 오동동을 대표할 새로운 시그니처 랜드마크가 될 것으로 소개됐다.

사업 관계자는 “마산 시그니처 스카이뷰는 입지, 조망, 인프라 삼박자를 모두 갖춘 현장으로, 인허가 절차를 마친 검증된 안정성이 가장 큰 강점”이라며, “오동동의 프리미엄 주거 가치를 기다려온 고객들에게 주택홍보관을 선보일 예정”이라고 밝혔다.

한편, ‘마산 시그니처 스카이뷰’ 주택홍보관은 쾌적한 관람 환경 조성을 위해 사전 예약제로 운영되며, 오는 4월 24일부터 정식 운영을 시작한다.