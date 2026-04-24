'26학번' 하지원, 교수님과 소개팅 제안에 "나보다 어릴 듯"

차태현이 하지원의 소개팅을 주선헸디. 유튜브 채널 '26학번 지원이요' 영상 캡처

배우 차태현이 하지원의 소개팅을 주선했다.

지난 23일 유튜브 채널 ‘26학번 지원이요’에는 ‘“나이 차이가 스무 살이 넘네…” 동생 썸붕(?) 내러 온 하지원 저격수 차태현의 등장’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 하지원은 대학교 새내기 콘셉트로 경희대학교에서 일명 ‘본관놀이’를 하기 위해 차태현과 만났다. ‘본관놀이’는 경희대만의 핑크빛 전통으로, 벚꽃이 만개한 본관 주변에 돗자리를 펴고 모여 앉아 재미있게 노는 청춘들의 문화이다.

경희대학교의 '본관놀이'. 유튜브 채널 '26학번 지원이요' 영상 캡처

두 사람은 2008년 영화 ‘바보’로 함께 호흡을 맞춘 후 18년째 인연을 이어오고 있는 친구로 유명하다.

본관 앞 잔디 위에 돗자리를 깔고 앉은 두 사람은 본격적으로 본관놀이를 즐겼다. 차태현이 “넌 언제까지 솔로로 지낼 거냐”며 “이제 막 새내기니까 결혼하긴 글렀네…”라고 말해 웃음을 자아냈다.

진짜 '21학번' 남자 선배와 썸을 타고 있다고 말한 하지원. 유튜브 채널 '26학번 지원이요' 영상 캡처

이어 최근 하지원은 자신과 썸을 타고 있는 21학번 남자 선배에 대해 이야기를 늘어놓았다. 차태현은 “잘생겼던데 몇 살이냐”고 물었고 하지원은 26학번의 컨셉을 생각하며 “스물 다섯살이다. 대선배님”이라고 말했다. 이에 차태현은 하지원의 본래 나이를 떠올리며 “스무살이 넘네, 나이 차이가…. 걔한테 몹쓸 짓이지”라고 말하며 먼 산을 바라보았다.

차태현은 하지원에게 “포기하라”며 “그 친구 부모님한테도 면목이 없다. 농담으로라도 연결시키지 말자”고 말했다. 그러면서 “넌 차라리 총각 교수님을 찾는 게 빠를 텐데”라고 말했다. 그러자 하지원은 “교수님도 나보다 어릴 거다. 어린 교수님들도 있으니까”라고 씁쓸하게 말했다.

교수님도 자신보다 어릴 것이라고 말하는 하지원. 유튜브 채널 '26학번 지원이요' 영상 캡처

그러면서 차태현은 “교수님들 입장에서도 26학번이랑 소개팅이면 언짢지는 않을 것 아니냐”라고 말해 모두에게 웃음을 선사했다.

한편, 하지원은 1978년생으로 올해 47세가 됐다.

그의 유튜브 채널 ‘26학번 지원이요’는 하지원이 26학번 대학 신입생으로 돌아가 젠지(GEN-Z) 세대와 소통하며 캠퍼스 라이프를 직접 경험하는 모습을 담고 있다. 47세의 나이가 무색하게 대학생들과 스스럼없이 어울리는 하지원의 모습에 많은 시청자들의 호응이 쏟아지고 있다.