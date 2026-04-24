가려우면 '알레르기', 통증은 '전염성'… 봄철 결막염 증상별 대처법 [건강+]

단순 피로로 방치했다간 시력 저하 위험

증상 구분하여 정확한 진단과 치료 필요

수건 공유 금지 등 가족끼리도 예방해야

봄철 꽃가루와 미세먼지가 늘면서 눈 가려움과 충혈을 호소하는 사람이 많아지고 있다. 대부분 이를 단순한 피로나 건조증으로 여기기 쉽지만, 원인에 따라 알레르기 결막염일 수도 있고 전염성 눈병인 유행성 각결막염일 수도 있어 주의가 필요하다.

24일 의료계에 따르면 알레르기 결막염은 꽃가루, 미세먼지, 동물의 비듬 등 외부 자극 물질에 의해 눈의 결막이 과민반응을 일으키는 질환이다. 반면 유행성 각결막염은 바이러스 감염으로 발생하는 전염성 질환으로, 겉으로 보이는 증상은 비슷하지만 원인과 관리 방법이 다르다.

이 이미지는 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작된 가상 연출 컷입니다. 실제 인물이나 장소와는 관련이 없음을 밝힙니다. 사진=구글 gemini 생성 이미지

봄철에는 꽃가루와 황사, 미세먼지 등 공기 중 자극 물질 농도가 높아지면서 알레르기 결막염이 쉽게 악화된다. 눈을 자주 비비거나 콘택트렌즈를 장시간 착용할 경우 자극이 더 오래 지속될 수 있다.

유행성 각결막염은 바이러스에 감염된 손이나 수건, 문손잡이, 공용 물품 등을 통해 전파된다. 야외활동과 대면 접촉이 늘어나는 봄철에는 감염 위험도 함께 높아질 수 있어 개인위생 관리가 중요하다.

증상을 구분하는 데 가장 중요한 기준은 ‘가려움’과 ‘눈곱·통증’이다. 알레르기 결막염은 참기 어려울 정도의 가려움이 반복되는 것이 특징이다. 눈물이 많이 흐르거나 끈적한 분비물이 생길 수 있지만, 대개 양쪽 눈에 비슷하게 증상이 나타난다.

반면 유행성 각결막염은 충혈과 함께 눈곱, 이물감, 통증이 더 두드러진다. 한쪽 눈에서 시작해 반대쪽 눈으로 번지는 경우도 적지 않다. 눈을 계속 비비면 결막 자극이 심해지고 염증 반응이 더 활성화돼 증상이 악화될 수 있다.

이 이미지는 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작된 가상 연출 컷입니다. 실제 인물이나 장소와는 관련이 없음을 밝힙니다. 사진=구글 gemini 생성 이미지

강동성심병원 안과 김경래 교수는 “알레르기 결막염은 가려움이 가장 두드러지는 반면, 유행성 각결막염은 눈곱과 통증, 전염 가능성을 함께 고려해야 한다”며 “겉으로 비슷해 보여도 원인과 치료가 다르기 때문에 자가 판단보다는 정확한 진단이 중요하다”고 말했다.

치료법 역시 다르다. 알레르기 결막염은 초기에는 인공눈물로 눈 표면의 자극 물질을 씻어내는 것만으로도 증상이 완화될 수 있다. 하지만 증상이 반복되거나 일상생활에 불편을 줄 정도라면 항히스타민 점안제나 비만세포 안정제 등 약물치료가 필요하다. 증상이 심한 경우에는 단기간 스테로이드 점안제를 사용할 수 있다.

반면 유행성 각결막염은 바이러스 감염인 만큼 증상 완화를 위한 보존적 치료가 기본이다. 무엇보다 중요한 것은 전염을 막기 위한 생활관리다. 손 위생을 철저히 하고 수건이나 베개, 세면도구를 가족과 함께 사용하지 않는 것이 필요하다.

김 교수는 “유행성 각결막염은 약을 넣는 것만큼이나 주변으로 옮기지 않도록 생활 속 접촉을 줄이는 것이 중요하다”며 “눈곱이 많거나 통증, 시야 흐림이 동반된다면 전염성 여부까지 함께 확인해야 한다”고 설명했다.

전문가들은 눈 가려움과 충혈이 며칠 이상 지속되거나 반복된다면 단순 피로나 건조증으로 넘기지 말고 진료를 받아야 한다고 강조한다. 특히 눈곱이 많아지거나 통증, 시야 흐림이 동반될 경우에는 정확한 진단이 필요하다.