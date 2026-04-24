노무라 "SK하이닉스 목표가 234만원…2분기 영업익 68조 전망"

노무라증권은 24일 SK하이닉스[000660] 목표가를 기존 193만원에서 234만원으로 21% 상향 조정했다.



노무라증권은 이날 보고서에서 SK하이닉스에 대해 "예상보다 양호한 실적 전망을 반영해 2026년 및 2027년 영업이익(OP) 전망치를 각각 9%, 4% 상향 조정한다"며 이같이 제시했다.



2026년 및 2027년 영업이익을 각각 280조원(전년대비 +492%), 379조원(전년대비 +36%)으로 전망했다.



올 2분기의 경우 범용 D램/낸드 가격이 전분기 대비 각각 +51%, +65% 상승할 것으로 예상하면서 회사 영업이익이 전분기 대비 79% 증가한 68조원을 기록할 것으로 전망했다.



올해 연간 D램과 낸드 가격 상승률은 각각 +175%, +280%로 예상했다. 이는 기존 전망(각각 +166%/+206%)에서 상향 조정된 것이다.



노무라증권은 "메모리 업체들은 주요 고객들과 물량, 가격, 계약금 등에서 유리한 조건을 놓고 장기공급계약(LTA)을 논의 중"이라며 "이런 계약이 성공적으로 체결돼 메모리 산업의 새로운 비즈니스 모델로 자리 잡는다면 메모리 업체들의 높은 수익성은 중장기적으로 지속될 수 있을 것"으로 판단했다.



그러면서 "이는 현재 다른 테크 기업 대비 상당히 높은 수준인 리스크 프리미엄을 낮추고, 추가적인 주가 리레이팅(재평가)을 뒷받침할 것으로 본다"고 짚었다.



SK하이닉스는 전날 1분기 실적 콘퍼런스콜에서 "다년 LTA가 안정적으로 정착될 경우 수요 가시성과 수익성을 기반으로 투자 효율성이 자연스럽게 개선될 것으로 예상한다"고 밝혔다.



다만 노무라증권은 원화가 달러 대비 강세를 보일 경우 SK하이닉스의 원화 기준 매출은 컨센서스 대비 실적에 하방 압력으로 작용할 수 있다고 지적했다.



또 "비용 측면에서는 원화로 지급되는 고정비(급여 및 보너스)의 비중이 높아져 환율에 따른 비용 감소 효과는 제한적일 것으로 판단된다"고 진단했다.

<연합>