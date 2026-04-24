與지도부, 인천 총출동… 송영길·박찬대·김남준 지원사격

정 대표, 박찬대에 “오리지널 인천人”

송영길엔 “민주당의 상징과 같은 분”

김남준엔 “국회의원 되면 이 대통령

국정 철학 국회에서 충분히 뒷받침”

더불어민주당 지도부는 24일 인천시장 후보인 박찬대 의원과 인천 연수갑, 계양을에서 각각 국회의원 보궐선거 출마 예정인 송영길 전 대표, 김남준 전 청와대 대변인을 지원하기 위해 인천에 총출동했다. 송 전 대표와 김 전 대변인을 전략공천하기로 결정한 지 하루 만이다.

송영길 더불어민주당 인천 연수갑 보궐선거 후보가 24일 오전 인천 연수구 정지열 더불어민주당 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에서 인사를 나누고 있다. 뉴시스

정청래 대표는 인천 연수구에서 주재한 현장 최고위원회의에서 박 의원을 “절친”, “오리지널 인천사람”이라고 치켜세웠다. 또 “인천 발전을 이끌어갈 매우 중요한 지도자”라며 원내대표 시절 박 의원이 인천고법 및 해사국제상사법원 유치 법안 등을 앞장서 처리한 점을 강조했다.

정 대표는 송 전 대표에 대해선 “민주당의 상징과도 같은 분”이라며 “녹록한 지역이 아닌 연수구에서 승리할 확실한 필승카드는 송영길 밖에 없다는 생각에 이르렀다”고 했다. 김 전 대변인에 대해선 “말수는 적지만 행동은 굉장히 빠르고 결단력도 있어서 오늘의 이재명 대통령이 있기까지 김남준의 공로가 어찌 작다 할 수 있겠냐”고 평가했다. 그러면서 “김남준이 국회의원이 되면 이 대통령이 그리는 국정철학을 국회에서 입법으로 제도로 충분히 뒷받침할 것”이라고 했다. 이 밖에도 이언주·황명선·강득구·이성윤 최고위원 등이 잇달아 박 의원과 송 전 대표, 김 전 대변인의 장점을 부각하는 데 주력했다.

당 지도부는 당초 송 전 대표와 김 전 대변인이 나란히 계양을 공천을 희망해 교통정리 방안을 고심해 왔다. 계양을은 이 대통령이 21대 대선에 당선되며 의원직을 사퇴해 국회의원 보선이 열리는 곳이다. 이 대통령을 성남시장 시절부터 보좌한 김 전 대변인은 정통성 계승을 명분으로 이 지역 출마 뜻을 세웠다. 해당 지역에서 5선 의원을 지낸 송 전 대표는 2022년 지방선거 때 서울시장 선거에 출마하며 의원직을 사퇴했다. 이후 이 대통령이 해당 지역 보선에 출마해 첫 금배지를 달았다. 이 때문에 송 전 대표는 ‘선당후사’에 대한 당의 ‘보답’을 기대해 왔다.

정청래(앞줄 왼쪽 네 번째) 더불어민주당 대표와 박찬대(앞줄 왼쪽 다섯 번째) 인천시장 후보를 비롯한 참석자들이 24일 오전 인천 연수구 정지열 더불어민주당 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에서 기념촬영 하고 있다. 뉴시스

민주당은 전날 정치 신인인 김 전 대변인을 계양을에, 인천시장까지 지내 지역 기반이 탄탄한 송 전 대표를 연수갑에 배치하는 것으로 결론 냈다. 송 전 대표가 자신의 정치적 고향인 인천을 떠나길 원하지 않는 점을 고려한 조치다. 연수갑은 박 의원이 인천시장에 나가면서 공석이 될 예정인 지역이다. 보수세를 뚫어야 하는 험지여서 송 전 대표의 중량감과 관록이 필요하다고 민주당은 판단했다.