AI로 가짜 ‘늑구’ 만들어 수색 방해한 40대 덜미

AI로 만든 가짜 사진. 사진 속 횡단보도 정지선은 두 줄이었지만 실제 도로에는 한 줄이고, 살표 위치와 방향도 일치하지 않는다. 이정표 글씨 역시 실제와 다르게 깨져 있다. 사진=대전소방본부 제공

대전 오월드에서 탈출한 늑대 ‘늑구’의 탈출소동과 관련 인공지능(AI)으로 가짜 사진을 유포한 40대가 경찰에 붙잡혔다.

그는 “재미로 그랬다”고 혐의를 인정했다.

24일 대전경찰청 사이버수사대는 위계에 의한 공무집행 방해 혐의로 A(40) 씨를 검거했다고 밝혔다.

A 씨는 지난 8일 오전 9시 18분쯤 늑구가 오월드 사파리 철조망 밑 땅을 파고 탈출하자, AI를 이용해 늑대가 오월드 네거리 인근 거리를 배회하는 듯한 가짜 사진을 만들어 인터넷에 유포한 혐의를 받는다.

해당 사진이 수색 당국에까지 보고되자 대전시는 오후 1시 56분 ‘늑대가 오월드 네거리 쪽으로 나갔다’며 안전에 유의해달라는 내용의 재난 문자를 보냈다.

이 사진은 대전시의 포획 상황 브리핑, 소방 당국 등의 공식 발표에 고스란히 사용되기도 하는 등 수색에 큰 방해가 됐다.

특히 당시 오월드 인접 야산을 중심으로 수색을 벌이던 당국은 이 사진으로 인해 수색 범위를 대전 중구 사정동으로 긴급 변경해 수색 본부도 인근 초등학교로 옮기기까지 했다.

또 인근 학교에는 자녀를 데려가려는 학부모들이 몰렸고, 학교가 하루 휴교하는 일까지 벌어졌다.

이에 조작된 사진으로 ‘수색 적기를 놓쳤다’는 우려가 쏟아졌다.

경찰은 조작 사진과 오월드 주변 CCTV 자료를 대조 분석하는 방식으로 A 씨를 용의자로 특정한 뒤 AI 프로그램 사용기록, 업로드 이력 등을 확인해 검거했다.

경찰 관계자는 “허위 정보 유포는 단순 장난을 넘어서 시민 안전을 지킬 수 있는 적기를 빼앗는 중대 범죄”라며 “앞으로도 불법 행위에 대해 끝까지 추적해 엄정히 수사하겠다”고 밝혔다.

17일 대전 중구 오월드에서 탈출한 늑대 ‘늑구’가 외부 의료기관에서 치료를 받고 회복중인 모습. 사진=대전시 제공

한편 늑구는 지난 8일 오월드 사육시설의 철조망 아래 땅을 파고 탈출했다가 열흘 만인 17일 동물원에서 약 1㎞ 떨어진 장소에서 포획됐다.

늑구는 오월드를 탈출했다가 열흘 만인 17일 0시 44분쯤 동물원에서 약 1㎞ 떨어진 장소에서 포획됐다.

건강 상태는 양호했지만 태어난 이후 처음으로 야생에서 생활한 탓에 몸무게는 탈출 전보다 3㎏ 빠져 있었다.

늑구는 위장에서 2.6㎝ 낚싯바늘이 발견돼 내시경으로 제거하는 시술을 받기도 했다. 야생에서 생활하던 중 물고기를 잡아먹는 과정에서 낚싯바늘을 함께 삼킨 것으로 추정된다.

다행히 소화 기능에 문제가 없다고 판단돼 먹이가 제공되고 있다.

오월드는 늑구에게 빠른 회복을 위해 특수 비타민과 철분제가 첨가된 생닭과 소고기를 제공하는 것으로 알려졌다.

늑구는 집에 돌아왔지만, 가족들과의 재회는 아직 이뤄지지 않았다. 혹시 모를 감염이 우려되기 때문이다.

대전 오월드는 현재 늑구에게 무엇보다 평온하고 조용한 환경이 필요하다고 판단하여 완전한 회복을 위해 당분간 늑구의 사진이나 영상 촬영을 진행하지 않기로 결정했다.

늑구가 돌아온 이후 오월드는 인스타그램 등을 통해 늑구의 회복 상황과 먹이를 먹는 모습 등을 공개해 왔다.

오월드는 “늑구의 상태가 충분히 안정되고, 본래의 보금자리로 돌아가 편안하게 지낼 수 있는 시점에 다시 소식을 전해드리겠다”며 “늑구가 편안한 일상으로 돌아갈 수 있도록 따뜻한 마음으로 지켜봐 달라”고 했다.