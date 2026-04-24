이란전쟁 버텨낸 코스피 '불장'…증권사들 역대급 분기실적 예고

미래에셋 등 5개사 영업익 3.8조 전망…NH·신한, 최대 실적 기발표

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1년 전 2,300선 아래로 내려앉았던 코스피가 1년 만에 '7천피'를 가시권에 둔 가운데 국내 증권사들이 역대급 실적을 예고하고 있다.



24일 금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 미래에셋증권과 한국금융지주[071050], 삼성증권[016360], NH투자증권, 키움증권 등 5개 대형 증권사의 올해 1분기 연결 기준 합산 영업이익은 3조8천850억원이 될 것으로 전망된다.



이는 최근 3개월 이내에 발표된 증권가 리서치센터의 실적 추정치와 일부 실제 발표치를 토대로 추산한 것이다.



해당 증권사들의 작년 1분기 영업이익 합산치가 1조8천억원 수준이었다는 점에 비춰보면 영업이익은 작년의 갑절 수준(+112.9%)이 된다.



5개사의 올해 1분기 합산 당기순이익 컨센서스도 2조9천966억원으로 전년 동기 대비 112.9% 증가할 것으로 예상됐다.



특히, 미래에셋증권[006800]의 경우 1분기 영업이익이 1조3천552억원으로 작년 같은 기간보다 291.5%나 급증할 것으로 추정됐다.



한국금융지주와 삼성증권의 1분기 영업이익은 8천348억원과 5천116억원으로 각각 57.6%와 52.9% 증가하고 키움증권[039490]은 5천467억원으로 68.0%의 전년대비 영업이익 증가율을 기록할 것으로 예측됐다.



한국금융지주의 경우 영업이익이 1조원을 넘어설 수 있다는 관측도 나온다.



박혜진 대신증권 연구원은 최근 발간한 보고서에서 한국금융지주의 1분기 영업이익이 1조116억원에 이를 것으로 내다보면서 "스페이스X 평가익 1천400억원, 저축은행 충당금 일부 환입 등을 고려하면 1분기 순이익이 8천220억원에 이를 수 있다"고 전망했다.



전날 실적을 발표한 NH투자증권[005940]은 영업이익은 6천367억원, 당기순이익은 4천757억원을 기록하며 사상 최대 분기 실적을 달성했다.



이밖에 이날 1분기 실적이 공개된 KB증권과 신한투자증권도 역대급 이익증가세를 보였다.



KB증권의 1분기 순이익은 3천478억원으로 1년 전보다 93.3% 급증했고, 신한투자증권의 순이익도 2천884억원으로 전년 동기 대비 167.4% 증가했다. 증시 호조에 따른 주식거래대금 증가로 수수료 수익 등이 늘어난 덕분이다.



그런 가운데 국내 주식시장의 일평균 거래대금은 이란 사태에도 불구하고 고공행진을 이어가고 있다.



유가증권시장과 코스닥 시장, 코넥스 시장 등 3대 증권시장과 넥스트레이드(NXT)의 월별 일평균 거래대금은 1월 62조3천205억원, 2월 69조403억원, 3월 69조150억원, 4월(1∼23일) 64조9천284억원 수준이다.



금융투자협회에 따르면 이달 22일 기준 주식거래활동계좌수는 1억453만9천767개로 올초 대비 6.4% 증가했다.

<연합>