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장동혁 "지방선거 마무리하고 당당히 평가받겠다"…사퇴론 일축

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'고민' 언급했다가 일각서 '사퇴 결단'으로 해석하자 페북에 글

국민의힘 장동혁 대표는 24일 "최선을 다해 지방선거를 마무리하고 당당하게 평가받겠다"면서 6·3 지방선거 전 사퇴 가능성을 일축했다.

국민의힘 장동혁 대표가 24일 국회에서 브리핑을 열고 정보 누설 논란이 제기된 정동영 통일부 장관에 대한 해임 건의안의 내용과 현안 관련 질의에 답하고 있다. 연합뉴스
국민의힘 장동혁 대표가 24일 국회에서 브리핑을 열고 정보 누설 논란이 제기된 정동영 통일부 장관에 대한 해임 건의안의 내용과 현안 관련 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 페이스북에 "상황이 좋지 않다고 당 대표에서 물러나는 것은 책임지는 정치인의 모습이 아니다. 그런 정치는 장동혁 정치도 아니다"라면서 이같이 밝혔다.

그는 "당 대표가 된 이후로 지방선거 승리를 위해 달려왔다"면서 "방미에 대해서도 성과로 평가받겠다"고 말했다.

이어 "야당 대표로서 할 수 있는 것을, 해야 할 것들을 하기 위해 최선을 다했다"면서 "시간이 지나면 성과도 보일 것"이라고 밝혔다.

장 대표의 이런 언급은 자신의 '고민' 발언을 두고 일각에서 "사퇴 결단 의지"(친한계 배현진 의원)라고 평가하면서 장 대표의 사퇴를 기정사실로 하려는 움직임을 보이자 반박한 것으로 풀이된다.

그는 이날 오전 간담회에서 당 일각의 사퇴 내지 2선 후퇴 요구에 대한 질문을 받고 "지방선거 40일을 앞둔 시점에 당 대표에서 물러나는 것이 책임을 진정 다하는 것인지, 진정 지방선거 승리에 도움이 되는 것인지 여러 고민을 하겠다"고 말한 바 있다.

<연합>

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