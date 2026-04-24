합참에 첫 강제수사… 종합특검, ‘2차 계엄 시도’ 규명할까

영장엔 김명수 前의장 등 4명 ‘내란’ 피의자 적시

이른바 3대 특별검사팀(내란·김건희·채해병)에 이어 남은 의혹들을 수사하는 2차 종합특검팀(특검 권창영)이 24일 합동참모본부(합참)를 대상으로 첫 강제수사에 나섰다. 합참의 계엄 가담과 2차 시도 의혹과 관련해서다.

법조계에 따르면 종합특검팀은 이날 서울 용산구 합참 청사에 검사와 수사관들을 보내 압수수색 영장을 집행 중이다. 압수수색 영장에는 김명수 전 의장을 비롯한 합참 관계자 4명이 내란 중요임무 종사 혐의 피의자로 적시된 것으로 전해졌다.

서울 용산구 합동참모본부 청사 전경. 뉴시스

종합특검팀은 압수수색으로 확보한 자료를 분석해 합참이 2024년 12·3 비상계엄 선포 전후 병력 운용 등에 관여하고, 이튿날 새벽 국회에서 계엄 해제 요구 결의안이 가결된 뒤 윤석열 전 대통령의 지시에 따라 2차 계엄을 준비한 사실이 있는지 등을 들여다볼 것으로 예상된다.

최근 종합특검팀은 전·현직 합참 관계자를 조사하면서 “국회 계엄 해제 요구 결의안 통과 후 합참에 추가 병력 투입 요청이 있었다”는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

윤 전 대통령은 국회에서 계엄 해제 요구 결의안이 통과된 뒤에도 김용현 전 국방부 장관, 박안수 전 육군참모총장(당시 계엄사령관) 등과 합참 전투통제실 내 결심지원실에 모여 대책을 숙의한 것으로 파악됐다.

앞서 이 사건을 수사한 내란특검팀은 김 전 의장을 비롯한 합참 관계자들을 여러 차례 불러 조사했지만, 계엄 관여 정황을 포착하지 못하고 관련자들을 불기소했다. 지난 2월 출범한 종합특검팀은 ‘1호 인지 사건’으로 김 전 의장을 비롯한 전직 합참 간부들을 내란 중요임무 종사 등 혐의로 입건했다.